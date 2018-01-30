Луценко: Скажемо чесно, я - політично призначений генпрокурор

Генеральний прокурор України Юрій Луценко назвав себе політично призначеним прокурором.

"Давайте скажемо чесно: я політично призначений генпрокурор. Президент і парламент ухвалили рішення, що цю каральну непідконтрольну суспільству систему може змінити людина з-поза системи. З моїм досвідом у міліції, тюрмі та на Майданах у мене було велике бажання це зробити.

Я впевнений, що багато зроблено. Саме те, що я політично призначений, дає мені необхідність демонструвати людям, виборцям результати. І 1692 вироки корупціонерам за рік - це багато. Але не вистачає тієї частини, яку би мала дати НАБУ", - заявив Луценко в інтерв'ю DW.

Нагадаємо, що генпрокурор Юрій Луценко вважає публічне з'ясування стосунків між правоохоронними органами, зокрема, між ГПУ та Національним антикорупційним бюро України (НАБУ), найбільшою помилкою минулого року.