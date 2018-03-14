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Луценко: У Херсонській області готували рішення про імпічмент Порошенка

За організацію рішення про імпічмент місцевим радам обіцяли $25 тис
Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що в Херсонській області готували рішення про імпічмент Петра Порошенка.
Луценко: У Херсонській області готували рішення про імпічмент Порошенка Петро Порошенко, Юрій Луценко. Фото: Андрій Поліковський / iPress.ua

"Прокуратура АР Крим спільно з СБУ в рамках протидії підривній діяльності провели 28 обшуків у різних областях України. Здобуто докази причетності ряду осіб у співпраці з антиукраїнськими центрами в РФ та на окупованих нею територіх", - пише Луценко у Facebook.

"В Херсонскій області виявлена переписка з антиукраїнським центром із завданням організувати рішення місцевими радами про імпічмент Президента за винагороду в 25 тис дол", - йдеться в повідомленні. 

"В Харківській обл вилучені карти мостів і переправ, патрони, гранати, пластид з електрозапалом та грошові кошти 50 тис дол, грошові картки рос банку. У Львівській області вилучені записи з підготовленим виступом на міжнародній конференції з підтримкою окупації Криму Росією", - написав генпрокурор.

Нагадаємо, що 11 лютого близько півсотні активістів зібралися біля будинку президента України Петра Порошенка в Козині (Київська область), щоб висловити йому недовіру.

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14 03 2018 14:37
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