Луценко: У Херсонській області готували рішення про імпічмент Порошенка
"Прокуратура АР Крим спільно з СБУ в рамках протидії підривній діяльності провели 28 обшуків у різних областях України. Здобуто докази причетності ряду осіб у співпраці з антиукраїнськими центрами в РФ та на окупованих нею територіх", - пише Луценко у Facebook.
"В Херсонскій області виявлена переписка з антиукраїнським центром із завданням організувати рішення місцевими радами про імпічмент Президента за винагороду в 25 тис дол", - йдеться в повідомленні.
"В Харківській обл вилучені карти мостів і переправ, патрони, гранати, пластид з електрозапалом та грошові кошти 50 тис дол, грошові картки рос банку. У Львівській області вилучені записи з підготовленим виступом на міжнародній конференції з підтримкою окупації Криму Росією", - написав генпрокурор.
Нагадаємо, що 11 лютого близько півсотні активістів зібралися біля будинку президента України Петра Порошенка в Козині (Київська область), щоб висловити йому недовіру.
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