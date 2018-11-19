Луценко: У нас є справи на 20 депутатів, які незаконно отримують компенсацію на житло

Він додав, що зі свого "депутатського життя" пам’ятає, що депутати не найбідніші люди

Генпрокурор Юрій Луценко не виключає, що найближчим часом може вносити нові подання на народних депутатів, зокрема, на тих, хто незаконно отримує грошову компенсацію на житло у Києві.

"Я оголошу про подання, коли підпишу їх після експертизи юридичного департаменту. Однак раз я вже сьогодні депутатам проанонсував, то скажу і вам, що сьогодні в ГПУ – і наскільки я знаю, і в САП – є матеріали, по яких у нас буде досить складна ситуація. Це понад 20 народних депутатів, які отримують компенсацію за житло, маючи при цьому житло в Києві та в зоні 30 кілометрів", - сказав Луценко після засідання регламентного комітету, відповідаючи на питання, чи готуються нові подання на нардепів.

"(Ті, хто бере незаконно компенсацію – ред.) належать фактично майже до всіх фракцій. Тому як буде (збиратися - ред.) кворум комітету з їхньою необхідністю утримуватися від голосування через конфлікт інтересів, перебуваючи в одній фракції з фігурантом, мені важко сказати. Доведеться ходити або по одному, або відразу виходити до зали Верховної Ради", - наводить слова Луценка "УП".

Нагадаємо, раніше журналісти з'ясували, що 170 народних депутатів отримують державну компенсацію на оренду житла в Києві, із них 120 задекларували мільйони заощаджень, а щонайменше 25 мають житло у столиці чи елітному передмісті.