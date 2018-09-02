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Луценко у січні заробив майже 325 тис. грн

Зарплату вказано з урахуванням надбавок, доплат, премії та матеріальної допомоги
Заробітна плата генерального прокурора Юрія Луценка за січень склала 324 тис. 479 грн.
Луценко у січні заробив майже 325 тис. грн Юрій Луценко. Фото: noviny.su

Про це йдеться у відповіді Генпрокуратури на запит "Українських новин".

Оклад Луценка склав 37 тис. грн. Зарплату вказано з урахуванням надбавок, доплат, премії та матеріальної допомоги.

Після утримання податків і зборів Луценко отримав 261 тис. 206 грн.

Нагадаємо, Юрій Луценко визнав, що разом з дружиною заплатив 20 тисяч доларів за відпочинок на Сейшельських островах.

Також генпрокурор і його дружина народний депутат Ірина Луценко отримали подарунки від сина Олександра загальною вартістю 340 тис. гривень.

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09 02 2018 17:56
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