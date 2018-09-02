ПОЛІТИКА НОВИНИЗаробітна плата генерального прокурора Юрія Луценка за січень склала 324 тис. 479 грн.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Луценко у січні заробив майже 325 тис. грн
Зарплату вказано з урахуванням надбавок, доплат, премії та матеріальної допомоги
Юрій Луценко. Фото: noviny.su
Про це йдеться у відповіді Генпрокуратури на запит "Українських новин".
Оклад Луценка склав 37 тис. грн. Зарплату вказано з урахуванням надбавок, доплат, премії та матеріальної допомоги.
Після утримання податків і зборів Луценко отримав 261 тис. 206 грн.
Нагадаємо, Юрій Луценко визнав, що разом з дружиною заплатив 20 тисяч доларів за відпочинок на Сейшельських островах.
Також генпрокурор і його дружина народний депутат Ірина Луценко отримали подарунки від сина Олександра загальною вартістю 340 тис. гривень.
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