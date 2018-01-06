Луценко: у справі про вбивство Окуєвої прогресу немає
За словами генпрокурора, слідчі не змогли домогтися прогресу у жодній з версій, які опрацьовуються.
"Вбивство Аміни Окуєвої, вбивство інших працівників СБУ. Вони все ще залишаються без результатів досудового слідства", - повідомляє "Радіо Свобода".
Нагадаємо, що ввечері 30 жовтня у Київській області невідомі обстріляли автомобіль чеченського добровольця Аміни Окуєвої, в результаті чого вона загинула. Її чоловік Адам Осмаєв був поранений.
За словами Осмаєва, Аміну Окуєву вбили пострілом в голову.
Аміна Окуєва, родом з Одеси, воювала на Донбасі проти підтримуваних Росією бойовиків. Брала участь у створенні батальйону імені Джохара Дудаєва, яким командує її чоловік.
Зазначимо, глава Чечні Рамзан Кадиров відкинув усі звинуваченняі звинуватив у вбивстві чеченської військовослужбовця-добровольця Аміни Окуєвої українські спецслужби.
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