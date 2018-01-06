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Луценко: у справі про вбивство Окуєвої прогресу немає

Слідчі не змогли домогтися прогресу у жодній з версій, які опрацьовуються
Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив про відсутність прогресу у розслідуванні вбивства учасниці бойових дій на Донбасі Аміни Окуєвої, а також кількох інших резонансних вбивств.
Луценко: у справі про вбивство Окуєвої прогресу немає Фото: unian.ua

За словами генпрокурора, слідчі не змогли домогтися прогресу у жодній з версій, які опрацьовуються.

"Вбивство Аміни Окуєвої, вбивство інших працівників СБУ. Вони все ще залишаються без результатів досудового слідства", - повідомляє "Радіо Свобода".

Нагадаємо, що ввечері 30 жовтня у Київській області невідомі обстріляли автомобіль чеченського добровольця Аміни Окуєвої, в результаті чого вона загинула. Її чоловік Адам Осмаєв був поранений.

За словами Осмаєва, Аміну Окуєву вбили пострілом в голову.

Аміна Окуєва, родом з Одеси, воювала на Донбасі проти підтримуваних Росією бойовиків. Брала участь у створенні батальйону імені Джохара Дудаєва, яким командує її чоловік.

Зазначимо, глава Чечні Рамзан Кадиров відкинув усі звинуваченняі  звинуватив у вбивстві чеченської військовослужбовця-добровольця Аміни Окуєвої українські спецслужби.

 

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01 06 2018 10:58
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