Україна погодила із Заходом ключову поправку до закону про Антикорупційний суд
"Президент України виступить перед народними депутатами і внесе цю поправку, яка о п'ятій ранку була узгоджена з нашими міжнародними партнерами", - заявила Луценко в кулуарах Верховної Ради, інформує "РБК-Україна".
За її словами, Президент України Петро Порошенко оголосить поправку у Верховній Раді як автор законопроекту.
Голосування за закон відбудеться орієнтовно між 11:30 і 12:00.
Додамо, що єдиним не узгодженим із Заходом питанням у законопроекті були повноваження Громадської ради міжнародних експертів і її право ветувати кандидатури до складу суду. Ухвалення законопроекту в прийнятній для МВФ редакції - ключова умова для надання Заходом фінансової допомоги Україні.
У свою чергу, народний депутат Мустафа Найєм повідомив, що за результатами нічних переговорів компроміс навколо законопроекту про Антикорупційний суд виглядає наступним чином:
"Вето Ради міжнародних експертів при призначенні суддів може бути подолано більшістю голосів спільної комісії, куди входять члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів і Ради міжнародних експертів. Але з обов'язковою умовою, що до цієї більшості входить не менше половини членів Ради міжнародних експертів".
"У результаті: ВККС складається з 16 членів, Рада експертів – з 6, спільна комісія – 22 людини. Для подолання вето необхідно 12 голосів. Але з умовою, що щонайменше троє з них – це члени Ради міжнародних експертів. Саму процедуру подолання вето можуть ініціювати троє членів Ради міжнародних експертів", – зазначив Найєм.
"Таким чином незалежність Антикорупційного суду буде визначатися незалежністю як мінімум 4-х членів Ради міжнародних експертів. А будь-яка сторона чи інституція, яка контролює 3-х членів Ради міжнародних експертів, отримує гарантоване право ініціювати вето", – додав він.
Нагадаємо, парламент почав розглядати законопроект "Про Вищий антикорупційний суд" у середу, 23 травня. Остаточної домовленості з Міжнародним валютним фондом щодо основних поправок наразі немає. Зокрема, про роль Громадської ради міжнародних експертів під час добору суддів до антикорупційного суду. 24 травня народні депутати України розглянули 1273 з 1927 поправок до законопроекту "Про Вищий антикорупційний суд".
25 квітня Кабінет міністрів України схвалив законопроект про Антикорупційну стратегію на 2018-2020 роки, яка передбачає створення Вищого антикорупційного суду (АКС).
1 березня Рада прийняла законопроект про Антикорупційний суд у першому читанні. Президент Петро Порошенко закликав не зволікати з прийняттям цього закону і порадив не виходити за рамки Конституції під час його доопрацювання.
Законопроект є критично важливою вимогою для отримання п'ятого траншу кредиту МВФ.
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