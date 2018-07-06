Україна погодила із Заходом ключову поправку до закону про Антикорупційний суд

Представниця Президента в парламенті Ірина Луценко заявила, що суперечливу поправку до законопроекту про Вищий антикорупційний суд о п'ятій годині ранку четверга узгодили з міжнародними партнерами України.

"Президент України виступить перед народними депутатами і внесе цю поправку, яка о п'ятій ранку була узгоджена з нашими міжнародними партнерами", - заявила Луценко в кулуарах Верховної Ради, інформує "РБК-Україна".

За її словами, Президент України Петро Порошенко оголосить поправку у Верховній Раді як автор законопроекту.

Голосування за закон відбудеться орієнтовно між 11:30 і 12:00.

Додамо, що єдиним не узгодженим із Заходом питанням у законопроекті були повноваження Громадської ради міжнародних експертів і її право ветувати кандидатури до складу суду. Ухвалення законопроекту в прийнятній для МВФ редакції - ключова умова для надання Заходом фінансової допомоги Україні.

У свою чергу, народний депутат Мустафа Найєм повідомив, що за результатами нічних переговорів компроміс навколо законопроекту про Антикорупційний суд виглядає наступним чином:

"Вето Ради міжнародних експертів при призначенні суддів може бути подолано більшістю голосів спільної комісії, куди входять члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів і Ради міжнародних експертів. Але з обов'язковою умовою, що до цієї більшості входить не менше половини членів Ради міжнародних експертів".

"У результаті: ВККС складається з 16 членів, Рада експертів – з 6, спільна комісія – 22 людини. Для подолання вето необхідно 12 голосів. Але з умовою, що щонайменше троє з них – це члени Ради міжнародних експертів. Саму процедуру подолання вето можуть ініціювати троє членів Ради міжнародних експертів", – зазначив Найєм.

"Таким чином незалежність Антикорупційного суду буде визначатися незалежністю як мінімум 4-х членів Ради міжнародних експертів. А будь-яка сторона чи інституція, яка контролює 3-х членів Ради міжнародних експертів, отримує гарантоване право ініціювати вето", – додав він.

Нагадаємо, парламент почав розглядати законопроект "Про Вищий антикорупційний суд" у середу, 23 травня. Остаточної домовленості з Міжнародним валютним фондом щодо основних поправок наразі немає. Зокрема, про роль Громадської ради міжнародних експертів під час добору суддів до антикорупційного суду. 24 травня народні депутати України розглянули 1273 з 1927 поправок до законопроекту "Про Вищий антикорупційний суд".