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Луценко: Україна звернулася до Арбітражного трибуналу через Керченський міст

Вона висловила думку, що до кінця 2018 року це питання почнуть розглядати
Україна подала клопотання про захист суверенних інтересів держави до Арбітражного трибуналу відповідно до Конвенції ООН з морського права через збудований Росією Керченський міст.
Луценко: Україна звернулася до Арбітражного трибуналу через Керченський міст Фото: ТАСС

Про це заявила представник Президента у парламенті, нардеп від БПП Ірина Луценко під час засідання погоджувальної ради парламенту, передає "112 Україна".

"За дорученням голови держави згідно Конвенції ООН з морського права до Арбітражного трибуналу Україною було подано клопотання про захист суверенних інтересів України (через побудований РФ Керченський міст, - ред.)", - сказала Ірина Луценко.

Вона висловила думку, що до кінця 2018 року це питання почнуть розглядати.

"У 2019 році ми будемо очікувати результату", - зазначила представник Президента у парламенті.

Як відомо, 15 травня за участі президента РФ Володимира Путіна відбулася церемонія відкриття автодорожньої частини кримського мосту.

Водночас Президент України Петро Порошенко заявив, що "незаконне будівництво Керченського моста є черговим свідченням нехтування міжнародним правом з боку Кремля".

У Євросоюзі підкреслили, що, побудувавши Керченський міст, Росія ще раз порушила суверенітет і територіальну цілісність України.

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21 05 2018 15:58
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