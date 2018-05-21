Луценко: Україна звернулася до Арбітражного трибуналу через Керченський міст
Про це заявила представник Президента у парламенті, нардеп від БПП Ірина Луценко під час засідання погоджувальної ради парламенту, передає "112 Україна".
"За дорученням голови держави згідно Конвенції ООН з морського права до Арбітражного трибуналу Україною було подано клопотання про захист суверенних інтересів України (через побудований РФ Керченський міст, - ред.)", - сказала Ірина Луценко.
Вона висловила думку, що до кінця 2018 року це питання почнуть розглядати.
"У 2019 році ми будемо очікувати результату", - зазначила представник Президента у парламенті.
Як відомо, 15 травня за участі президента РФ Володимира Путіна відбулася церемонія відкриття автодорожньої частини кримського мосту.
Водночас Президент України Петро Порошенко заявив, що "незаконне будівництво Керченського моста є черговим свідченням нехтування міжнародним правом з боку Кремля".
У Євросоюзі підкреслили, що, побудувавши Керченський міст, Росія ще раз порушила суверенітет і територіальну цілісність України.
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