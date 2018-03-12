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Луценко: Усіх замовників і організаторів вбивства Гандзюк встановлено

Є "кілька десятків версій" цього злочину
Генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що слідство встановило всіх замовників та організаторів нападу на радницю мера Херсона, громадську активістку Катерину Гандзюк, що призвело до її смерті.
Луценко: Усіх замовників і організаторів вбивства Гандзюк встановлено Юрій Луценко. Фото: УНІАН

"У цьому процесі вже оголошено про підозру помічникові одного з народних депутатів і, думаю, що найближчим часом ми оголосимо ще низку підозр, які остаточно покажуть коло осіб, причетних до замовлення, організації і виконання цього злочину", - заявив Луценко в інтерв'ю телеканалу ICTV.

Генпрокурор зазначив, що є "кілька десятків версій" цього злочину, але на цей час слідство сходиться на тому, що знайдена основна версія.

"І ми бачимо мотив - це активність Гандзюк проти однієї з великих корупційних схем місцевої влади. І всі, хто замовив це вбивство, хто його організовував, нами встановлені", - наголосив генпрокурор.

Нагадаємо, що керівниця справами Херсонського міськвиконкому Катерина Гандзюк, яку облили сірчаною кислотою 31 липня, померла у лікарні в неділю, 4 листопада.

Голова Національної поліції Сергій Князєв оприлюднив відеозаписи зі свідченнями й слідчим експериментом у справі про напад на херсонську активістку Катерину Гандзюк, в результаті якого вона померла.

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03 12 2018 20:45
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