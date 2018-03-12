Луценко: Усіх замовників і організаторів вбивства Гандзюк встановлено
"У цьому процесі вже оголошено про підозру помічникові одного з народних депутатів і, думаю, що найближчим часом ми оголосимо ще низку підозр, які остаточно покажуть коло осіб, причетних до замовлення, організації і виконання цього злочину", - заявив Луценко в інтерв'ю телеканалу ICTV.
Генпрокурор зазначив, що є "кілька десятків версій" цього злочину, але на цей час слідство сходиться на тому, що знайдена основна версія.
"І ми бачимо мотив - це активність Гандзюк проти однієї з великих корупційних схем місцевої влади. І всі, хто замовив це вбивство, хто його організовував, нами встановлені", - наголосив генпрокурор.
Нагадаємо, що керівниця справами Херсонського міськвиконкому Катерина Гандзюк, яку облили сірчаною кислотою 31 липня, померла у лікарні в неділю, 4 листопада.
Голова Національної поліції Сергій Князєв оприлюднив відеозаписи зі свідченнями й слідчим експериментом у справі про напад на херсонську активістку Катерину Гандзюк, в результаті якого вона померла.
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