Луценко в Раді про Єгора Соболєва: "Нєдоросль, в якого діарея мозку", - ВІДЕО
Також Березюк заявив, що Луценко не виконує свої конституційні зобов’язання, а саме ухиляється від "організації досудового слідства".
"Бездарність, безграмотність, керівництва Генеральної прокуратури приводить до того, що люди, які захищають українську конституцію сьогодні, або піддані небезпеці, або помирають. Негайно у відставку, щоб професійні люди, які принаймні Конституцію знають, керували тими органами, які є найвищими процесуальними органами в країні", - сказав Березюк.
Луценко реагуючи на це, згадав про справу вбивства юристки Ірини Ноздровської.
"Коли шайка мерзотників намагалася примазатися до вбивства адвоката Ноздровської і проливали тут море брехливих сліз про те, що слідство нічого не робить. Коли звинувачений у вбивстві пішов в суд, ні один із цих мерзотників не пішли навіть в суд. Нікого це не хвилює", - сказав він.
"І сьогодні похоронами Гандзюк займається "Народний фронт", а не ці діячі, які збирають на цьому свої криваві дивіденди. А якщо колишній голова антикорупційного комітету досі не розуміє різницю між процесуальним керівництвом і слідством, якого в ГПУ немає вже рік, то це не голова комітету, а просто недоросль, в якого діарея мозку виливається тут, прямо в залі", - додав Луценко.
Після цього, частина депутатів у Раді почали скандувати генпрокурору "ганьба".
Нагадаємо, що сьогодні на засіданні парламенту генпрокурор Юрій Луценко заявив, що у вівторок подасть заяву про свою відставку.
Віце-спікер Верховної Ради і член фракції "Блок Петра порошенка" Ірина Геращенко заявила, що провладна коаліція не підтримує відставку генпрокурора Юрія Луценка.
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