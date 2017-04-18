Луценко відправив прокурора Рівненщини в Чернівецьку область боротися з контрабандою

Генеральний прокурор України Юрій Луценко сьогодні, 18 квітня, представив нового прокурора Рівненської області Богдана Подубинського.

Олега Соболя, який раніше обіймав цю посаду, наказом перевели в Чернівецьку область, повідомляє на своїй сторінці у Facebook прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

Представляючи нового керівника обласної прокуратури, Юрій Луценко зазначив, що сталася "технічна заміна", адже Чернівецька область зараз потребує серйозної боротьби з тамтешньою мафією.

"Ситуація там критична. Чернівецька область потребує порядку. У першу чергу, це пов'язано з контрабандою та вивезенням лісу. Власне, контрабанда існує в багатьох областях, але такої відкритої я не бачив навіть в Одеській області чи на Харківщині. Тому я прийняв рішення відправити пана Соболя саме в Чернівці. Думаю, що всі підтвердять, що за цей час до нього не було зауважень з точки зору порядності. Впевнений, що він справиться з викликами, які йому поставить чернівецька контрабанда", - зазначив Луценко.



Фото: Facebook Лариси Сарган

"Новий керівник Рівненської обласної прокуратури вольовий, я знаю, як він працює. На Рівненщині зараз врегульована ситуація з видобутком бурштину. Новий керівник буде працювати і далі в цьому напрямку", - зазначив Луценко.

Нагадаємо, що Луценко звільнив з органів прокуратури старшого слідчого з особливо важливих справ Головного слідчого управління Генпрокуратури Дмитра Суса.