Луценко відзвітує за рік роботи в ГПУ на наступному тижні
Про це повідомила його прес-секретар Лариса Сарган.
"Щойно вийшли з наради, тож можу підтвердити, що 24 травня буде звіт", - сказала вона у коментарі Українській правді.
Нагадаємо, що 12 травня минув рік з дня призначення генеральним прокурором Юрія Луценка.
Для його призначенння депутати напередодні схвалили зміни у законодавчі акти щодо діяльності Генеральної прокуратури України, зокрема, скасували вимогу до очільника ГПУ мати юридичну освіту, а також без досвід роботи в органах прокуратури.
Нагадаємо, що президент України Петро Порошенко переконаний, що рік роботи Юрія Луценка на посаді генерального прокурора показав результати, водночас напередодні, під час прес-конференції, порадив Луценку публічно відзвітувати про свою роботу.
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