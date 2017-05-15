Луценко відзвітує за рік роботи в ГПУ на наступному тижні

12 травня минув рік з дня призначення генеральним прокурором Юрія Луценка

Генеральний прокурор України Юрій Луценко виступить зі звітом у Верховній Раді через тиждень – у середу, 24 травня.

Про це повідомила його прес-секретар Лариса Сарган.

"Щойно вийшли з наради, тож можу підтвердити, що 24 травня буде звіт", - сказала вона у коментарі Українській правді.

Нагадаємо, що 12 травня минув рік з дня призначення генеральним прокурором Юрія Луценка.

Для його призначенння депутати напередодні схвалили зміни у законодавчі акти щодо діяльності Генеральної прокуратури України, зокрема, скасували вимогу до очільника ГПУ мати юридичну освіту, а також без досвід роботи в органах прокуратури.

Нагадаємо, що президент України Петро Порошенко переконаний, що рік роботи Юрія Луценка на посаді генерального прокурора показав результати, водночас напередодні, під час прес-конференції, порадив Луценку публічно відзвітувати про свою роботу.