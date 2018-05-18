Луценко вніс до Ради подання на нардепа Пономарьова
Подання вже зареєстроване в апараті Верховної Ради, повідомляє прес-секретар Юрія Луценка Лариса Сарган на сторінці у Facebook.
"Своїми умисними діями Пономарьов вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.171 КК України – незаконне вилучення зібраних журналістом матеріалів і технічних засобів, якими він користується у зв’язку зі своєю професійною діяльністю, а так само умисне перешкоджання здійсненню журналістом законної професійної діяльності", - повідомила Сарган.
За словами Сарган, кримінальне провадження розслідувалося ГУ СБУ в Києві та області, а прокуратура міста Києва здійснює процесуальне керівництво.
"Факт вчинення народним депутатом Пономарьовим кримінального правопорушення достатньо повно підтверджується законно зібраними у кримінальному провадженні доказами", - додала Сарган.
Нагадаємо, що депутат Верховної Ради Олександр Пономарьов (фракція "Воля народу") в кулуарах парламенту відібрав телефони у двох журналістів. Інцидент трапився, коли Пономарьов сперечався з іншим депутатом Сергієм Соболєвим (той з трибуни звинуватив його у причетності до завдання шкоди армії). Журналісти були поруч і намагалися знімати сварку на телефон.
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