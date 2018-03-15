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Луценко вніс до Ради подання щодо Савченко

Прес-секретар ГПУ Лариса Сарган опублікувала текст подання
Генпрокурор Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт народного депутата Надії Савченко.
Луценко вніс до Ради подання щодо Савченко Надія Савченко. Фото: AFP

Про це речниця генпрокурора Лариса Сарган повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Сарган опублікувала текст подання.

Нагадаємо, що генпрокурор Юрій Луценко заявив, що, за даними слідства, позафракційний народний депутат Надія Савченко планувала теракт у сесійній залі Верховної Ради.

"У слідства є беззаперечні докази того, що Надія Савченко особисто планувала, особисто вербувала, давала вказівки про те, як провести терористичний акт тут, в цьому залі, знищивши бойовими гранатами дві ложі - урядову і посадову, мінометами обрушивши купол ВР і автоматами добиваючи тих, хто виживе. У нас є беззаперечні докази", - сказав Луценко.

У свою чергу Савченко на брифінгу у будівлі СБУ заявила, що українці підтримали б збройне захоплення влади.

Раніше народний депутат фракції "Народний фронт" Антон Геращенко заявив, що Надії Савченко можуть пред'явити підозру про участь у підготовці державного перевороту.

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15 03 2018 13:33
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