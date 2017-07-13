Луценко вручив підозри Розенблату та Полякову
"Я щойно вручив підозри Розенблату та Полякову. Роз'яснив їм їхні проуесуальні права. На завтра їх викликали в статусі підозрюваних до НАБУ", - сказав Луценко.
"Обов'язково буде можливість внесення застави", - додав він.
Він також додав, що наразі на них неможливо подати подання у суд на зміну запобіжного заходу, адже парламент не проголосував за таку можливість.
"Ні, на них неможливе подання у суд на зміну запобіжного заходу, адже парламент не проголосував за таку можливість щодо Полякова і Розенблата. Їм, очевидно, буде обраний запобіжний захід, не пов’язаний з позбавленням волі: особиста порука, застава. Є вибір", - повідомив Луценко.
Нагадаємо, Верховна Рада надала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності Борислава Розенблата, якого нещодавно виключили з фракції БПП.
Також Рада проголосувала рішення про зняття недоторканості та дозвіл арешту депутата від "Народного фронту" Максима Полякова.
Генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що 13 липня особисто вручить підозри народним депутатам Бориславу Розенблату і Максиму Полякову.
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