Луценко викликав Холодницького з відпустки у понеділок і доручив вийти на роботу вже 23 серпня

Керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького відкликали з відпустки.

"Холодницький сьогодні (в четвер - ред.) вийшов на роботу, підписує документи. Зараз на урочистих подіях", - повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерело в Генеральній прокуратурі.

За словами джерела, генеральний прокурор Юрій Луценко викликав Холодницького з відпустки у понеділок і доручив вийти на роботу вже 23 серпня.

Речниця Генпрокурора Лариса Сарган розповіла в коментарі "Українській правді", що Холодницький і Луценко обговорили робочі моменти ще 20 серпня.

За її словами, Холодницького відкликали з відпустки з двох причин.

"Перша – це скарга детектива НАБУ на дії одного з прокурорів САП щодо закриття провадження у так званій справі "рюкзаків", щодо сина міністра внутрішніх справ Олександра Авакова та екс-заступника міністра внутрішніх справ Чоботаря Сергія", - пояснила Сарган.

В цій ситуації, за словами речниці Луценка, за законом рішення має прийняти хтось із верхівки САП, зокрема Холодницький, а не генпрокурор.

"Другою причиною, стало те, що слідство, яке вела спільна група в одному із проваджень під процесуальним керівництвом ГПУ, вийшло на чиновника категорії А, а чиновники цієї категорії це виключна підслідність НАБУ і САП. Відповідно було прийняте рішення генпрокурором і Холодницьким про необхідність залучення до цієї групи ще прокурорів САП", - сказала вона.

Проте речниця не повідомила, про яке провадження йде мова і додала, що на все свій час.

Сарган пояснила, що після вирішення цих питань Холодницький зможе продовжити відпочинок.