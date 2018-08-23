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Луценко викликав Холодницького з відпустки

Луценко викликав Холодницького з відпустки у понеділок і доручив вийти на роботу вже 23 серпня
Керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького відкликали з відпустки.
Луценко викликав Холодницького з відпустки Назар Холодницький. Фото: УНІАН

"Холодницький сьогодні (в четвер - ред.) вийшов на роботу, підписує документи. Зараз на урочистих подіях", -  повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерело в Генеральній прокуратурі. 

За словами джерела, генеральний прокурор Юрій Луценко викликав Холодницького з відпустки у понеділок і доручив вийти на роботу вже 23 серпня.

Речниця Генпрокурора Лариса Сарган розповіла в коментарі "Українській правді", що Холодницький і Луценко обговорили робочі моменти ще 20 серпня.

За її словами, Холодницького відкликали з відпустки з двох причин.

"Перша – це скарга детектива НАБУ на дії одного з прокурорів САП щодо закриття провадження у так званій справі "рюкзаків", щодо сина міністра внутрішніх справ Олександра Авакова та екс-заступника міністра внутрішніх справ Чоботаря Сергія", - пояснила Сарган.

В цій ситуації, за словами речниці Луценка, за законом рішення має прийняти хтось із верхівки САП, зокрема Холодницький, а не генпрокурор.

"Другою причиною, стало те, що слідство, яке вела спільна група в одному із проваджень під процесуальним керівництвом ГПУ, вийшло на чиновника категорії А, а чиновники цієї категорії це виключна підслідність НАБУ і САП. Відповідно було прийняте рішення генпрокурором і Холодницьким про необхідність залучення до цієї групи ще прокурорів САП", - сказала вона.

Проте речниця не повідомила, про яке провадження йде мова і додала, що на все свій час.

Сарган пояснила, що після вирішення цих питань Холодницький зможе продовжити відпочинок.

Нагадаємо, генеральний прокурор України Юрій Луценко підписав наказ про оголошення догани главі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому.

 

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23 08 2018 15:31
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