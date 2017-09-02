Луценко виніс двом прокурорам догану і застереження за украдені талони і брехню в декларації

Талони на 330 літрів бензину марки А-92 один із прокурорів використовував для власних потреб

Генеральний прокурор Юрій Луценко оголосив догану старшому слідчому ГПУ Олексію Алфімову, який украв талони на пальне під час обшуку, та застереження про припинення неетичної поведінки прокурору-втікачу Сергію Стороженку, який забув вказати в декларації за 2015 рік власні фірми та щосили втікав від журналістки.

"За висновками службового розслідування вказаний факт знайшов своє підтвердження, у зв'язку з чим генеральним прокурором України наказом від 28.10.2016 №10-дц Алфімова О.В. притягнуто до дисциплінарної відповідальності - оголошено догану", - повідомив заступник генпрокурора Дмитро Сторожук у відповідь на запити Центру протидії корупції.

У ЦПК нагадали, що у вересні минулого року Алфімов під час проведення обшуку в голови однієї з сільрад Черкаської області, підозрюваного в одержанні майже 5 млн грн хабара, "заволодів майном сільської ради", а саме - талонами на 330 літрів бензину марки А-92. Ці талони прокурор у подальшому неодноразово використовував для власних потреб та членів родини.

За цим фактом Національне антикорупційне бюро порушило кримінальне провадження - дії прокурора кваліфікували за ч.2 ст.191 Кримінального кодексу України ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем").

Також в е-декларації Алфімова вказаний автомобіль Jaguar, що належить його дружині, а от інформації про місце проживання чи заощадження прокурора - немає.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура України відкрила кримінальне провадження за фактом інциденту під посольством Німеччини в Києві.