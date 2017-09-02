Луценко виніс двом прокурорам догану і застереження за украдені талони і брехню в декларації
"За висновками службового розслідування вказаний факт знайшов своє підтвердження, у зв'язку з чим генеральним прокурором України наказом від 28.10.2016 №10-дц Алфімова О.В. притягнуто до дисциплінарної відповідальності - оголошено догану", - повідомив заступник генпрокурора Дмитро Сторожук у відповідь на запити Центру протидії корупції.
У ЦПК нагадали, що у вересні минулого року Алфімов під час проведення обшуку в голови однієї з сільрад Черкаської області, підозрюваного в одержанні майже 5 млн грн хабара, "заволодів майном сільської ради", а саме - талонами на 330 літрів бензину марки А-92. Ці талони прокурор у подальшому неодноразово використовував для власних потреб та членів родини.
За цим фактом Національне антикорупційне бюро порушило кримінальне провадження - дії прокурора кваліфікували за ч.2 ст.191 Кримінального кодексу України ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем").
Також в е-декларації Алфімова вказаний автомобіль Jaguar, що належить його дружині, а от інформації про місце проживання чи заощадження прокурора - немає.
Нагадаємо, Генеральна прокуратура України відкрила кримінальне провадження за фактом інциденту під посольством Німеччини в Києві.
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