Луценко виступає за створення нової правоцентристської партії

"Думаю, що і "Народному фронту", і БПП, і низці інших партій вже давно час зрозуміти, що самодостатні люди, середній і креативний клас, давно шукають не вождів, а стабільну політичну силу, що обстоює їхні інтереси", - наголосив генпрокурор

Генеральний прокурор України Юрій Луценко закликає до створення в країні нової правоцентристської партії.

"Чесно кажу, що виступав і виступаю за створення правоцентристської партії, що має бути провайдером плану європейських реформ", - сказав він в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

При цьому, на його думку, "старі партії вже не мають шансів".

"Потрібно самоочищення, об'єднання і оновлення. Це стосується і назви, і керівництва, і цілей", - вважає він.

Луценко також висловився за посилення повноважень парламенту.

"Усі знають, що Арсеній Яценюк цього давно домагається. Я теж так вважаю, тільки менш публічно", - сказав він.

На думку генпрокурора, Президент має підтримати зміни до Конституції, "які він уже раз вносив, але нещаслива поправка про особливий статус Донбасу вбила цю пропозицію".

"Обласні та районні адміністрації мають піти у небуття, префекти мають укріплювати країну від можливого сепаратизму, а всіма виконавчими органами має управляти Кабмін за особливими процедурами", - сказав Ю.Луценко, зазначивши, що "єдина розбіжність із лідерами "Народного фронту" - я вважаю, що в нинішній ситуації в Україні як мінімум до відновлення територіальної цілісності і міністр оборони, і міністр закордонних справ мають контролюватися президентом".

"Наскільки я знаю, президент переважно згоден з цією позицією, питання лише в часі та політичній фігурації, коли це може статися", - зазначив він.

Ю. Луценко не став говорити про свою можливу участь у цьому проекті на парламентських виборах у 2019 році, запропонувавши подивитися спочатку на результати президентських виборів.

"Вони визначатимуть загрози і виклики наступного політичного сезону, а значить - Верховної Ради", - вважає він.

Нагадаємо, що конституційну реформу, яка стосується повноважень президента і парламенту, минулого року пропонував колишній прем'єр-міністр Арсеній Яценюк.

Однак восени 2017 року президент Петро Порошенко заявив, що не бачить можливості провести кардинальну конституційну реформу з перерозподілом повноважень між президентом, парламентом і урядом.