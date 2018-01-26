Луценко виступив за легалізацію зброї

Генеральний прокурор України Юрій Луценко переконаний, що короткоствольну нарізну зброю слід легалізувати в Україні. На його думку, поряд з реформою поліції, це допоможе знизити рівень злочинності.

В Україні скоротилося на 15-20% кількість вчинених злочинів, розкриття трохи виросло.

"Взагалі розкриття в 98%, як це було в 2000-х роках, бути не може. Зараз, наскільки я знаю, воно в районі 75%. А ось в Скотленд-Ярді, я колись цікавився, воно приблизно 40%. .. до речі, щороку з початку АТО у нас кількість вбивств стає менше на 10-15%, такий феномен", - розповів Юрій Луценко в інтерв'ю газеті "Сегодня".

За його словами, причина зниження рівня злочинності в тому, що сьогодні в Україні "багато зброї на руках".

"Злочинець найбільше боїться збройного опору. Тому я, до речі, є переконаним прихильником легалізації вогнепальної короткоствольної зброї для дорослих людей, які пройшли необхідну перевірку, особливо для тих, у яких є власність і необхідність її захищати. Крім того, наша поліція після певного періоду реформ, ломки відновила свій професіоналізм і успішно ліквідує організовані види злочинності", - підкреслив генпрокурор.

Він також повідомив, що минулого року до суду відправили 77 тисяч звинувачених у крадіжках, 6,5 тисячі за грабіж, 2500 за автоугони, 1700 за розбої, майже 1500 за вбивства.

Нагадаємо, що в розслідуванні програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" йшлося про те, що МВС під керівництвом Арсена Авакова за 2,5 роки роздарувало більше тисячі одиниць зброї, серед якої штурмові гвинтівки, автомати Калашникова та кулемети.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков нагородив 88 депутатів Верховної Ради вогнепальною зброєю. Зокрема, екс-прем'єр Арсеній Яценюк у 2015 році отримав у подарунок від МВС кулемет Максима.

В тому ж році глава Міноборони Степан Полторак нагородив зброєю Яценюка, кількох міністрів, секретаря РНБО та кількох нардепів. Яценюку подарували пістолет-кулемет Томпсон зразка 1928 року.