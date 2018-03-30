Луценко й Ситник поскаржилися на Холодницького до КДК прокурорів

До Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (КДКП) з підписами генерального прокурора Юрія Луценка та директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артема Ситника направлено дисциплінарні скарги про здійснення керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назаром Холодницьким дисциплінарних проступків.

Дисциплінарні скарги були направлені в КДКП у рамках кримінального провадження, яке розслідує НАБУ спільно з Генпрокуратурою за здобутими під час слідства фактами, повідомляє у Facebook речник Генпрокуратури Андрій Лисенко.

Про суть інкримінованих Холодницькому дисциплінарних проступків Лисенко не повідомив, замість цього перерахувавши всі підстави дисциплінарної відповідальності прокурора згідно з частиною 1 статті 43 закону України "Про прокуратуру".

"Прокурора може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності в порядку дисциплінарного провадження з таких підстав: невиконання чи неналежне виконання службових обов'язків; розголошення таємниці, що охороняється законом, яка стала відомою прокуророві під час виконання повноважень; вчинення дій, що порочать звання прокурора і можуть викликати сумнів у його об'єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності органів прокуратури; грубе порушення правил прокурорської етики; втручання чи будь-який інший вплив прокурора у випадках чи порядку, не передбачених законодавством, у службову діяльність іншого прокурора, службових, посадових осіб чи суддів, у тому числі шляхом публічних висловлювань стосовно їхніх рішень, дій чи бездіяльності, за відсутності при цьому ознак адміністративного чи кримінального правопорушення", - написав він.

Раніше генеральний прокурор України Юрій Луценко підтвердив слідчі дії, що стосуються Назара Холодницького.

Нагадаємо, що у кабінеті Спеціалізованого антикорупційного прокурора Назара Холодницького знайшли обладнання для прослуховування.

За інформацією "Української правди", НАБУ і Генпрокуратура кілька тижнів прослуховували кабінет антикорупційного прокурора.

Згодом директор Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артем Ситник спростував інформацію про прослуховування в кабінеті Назара Холодницького.

Додамо, що сам Холодницький підтвердив, що в його кабінеті знайшли пристрій, схожий на такий, що застосовується для прослуховування.