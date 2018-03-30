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Луценко й Ситник поскаржилися на Холодницького до КДК прокурорів

У ГПУ не називають суть інкримінованих Холодницькому дисциплінарних проступків
До Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (КДКП) з підписами генерального прокурора Юрія Луценка та директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артема Ситника направлено дисциплінарні скарги про здійснення керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назаром Холодницьким дисциплінарних проступків.
Луценко й Ситник поскаржилися на Холодницького до КДК прокурорів

Дисциплінарні скарги були направлені в КДКП у рамках кримінального провадження, яке розслідує НАБУ спільно з Генпрокуратурою за здобутими під час слідства фактами, повідомляє у Facebook речник Генпрокуратури Андрій Лисенко.

Про суть інкримінованих Холодницькому дисциплінарних проступків Лисенко не повідомив, замість цього перерахувавши всі підстави дисциплінарної відповідальності прокурора згідно з частиною 1 статті 43 закону України "Про прокуратуру".

"Прокурора може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності в порядку дисциплінарного провадження з таких підстав: невиконання чи неналежне виконання службових обов'язків; розголошення таємниці, що охороняється законом, яка стала відомою прокуророві під час виконання повноважень; вчинення дій, що порочать звання прокурора і можуть викликати сумнів у його об'єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності органів прокуратури; грубе порушення правил прокурорської етики; втручання чи будь-який інший вплив прокурора у випадках чи порядку, не передбачених законодавством, у службову діяльність іншого прокурора, службових, посадових осіб чи суддів, у тому числі шляхом публічних висловлювань стосовно їхніх рішень, дій чи бездіяльності, за відсутності при цьому ознак адміністративного чи кримінального правопорушення", - написав він.

Раніше генеральний прокурор України Юрій Луценко підтвердив слідчі дії, що стосуються Назара Холодницького.

Нагадаємо, що у кабінеті Спеціалізованого антикорупційного прокурора Назара Холодницького знайшли обладнання для прослуховування.

За інформацією "Української правди", НАБУ і Генпрокуратура кілька тижнів прослуховували кабінет антикорупційного прокурора.

Згодом директор Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артем Ситник спростував інформацію про прослуховування в кабінеті Назара Холодницького.

Додамо, що сам Холодницький підтвердив, що в його кабінеті знайшли пристрій, схожий на такий, що застосовується для прослуховування.

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30 03 2018 14:54
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