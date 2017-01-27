Третього березня на екранах країни - суд над Януковичем, - Луценко

Слідство допитало останнього свідка у справі про державну зраду Януковича

Генеральний прокурор Юрій Луценко анонсував проведення справедливого суду над екс-президентом Віктором Януковичем. Початок судового розгляду запланований на березень цього року.

Нещодавно слідство допитало останнього свідка у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича – голову Верховної Ради Андрія Парубія, - сказав Луценко під час зустрічі зі студентами Києво-Могилянської академії 27 січня, інформує "5 канал".

Матеріали справи про державну зраду Януковича уже найближчим часом передадуть на ознайомлення його захисту.

Початок судового розгляду прогнозують на березень цього року, зазначив генпрокурор.

"З березня на екранах всієї країни – відкритий, неупереджений та справедливий суд над людиною, яку ми підозрюємо в скоєнні державної зради шляхом підписання листа, що дозволив Путіну ввести війська у Крим, а потім на Донбас", – заявив Луценко.

"Це поставить крапку над історією диктатури, це дасть можливість конфіскувати усі багатства, які знаходяться в Україні та арештовані за кордоном", – вважає він.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура планує завершити досудове розслідування в кримінальному провадженні про державну зраду екс-президента Віктора Януковича в лютому 2017 року.

Раніше iPress.ua вже повідомляв, що по справі про держзраду Віктора Януковича важливі свідчення дав депутат Держдуми РФ.

Сьогодні стало відомо ще про одного колишнього депутата Держдуми від КПРФ Дениса Вороненкова, який дав Генеральній прокуратурі України свідчення проти президента-втікача Віктора Януковича.