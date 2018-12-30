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Луценко заявив, що знає прізвище замовника вбивства Гандзюк

Генпрокурор сказав, що слідство назве прізвище
Слідству відоме прізвище замовника вбивства Катерини Гандзюк, але прокурор досі збирає докази.
Луценко заявив, що знає прізвище замовника вбивства Гандзюк Юрій Луценко. Фото: УНІАН

Про це заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко в ефірі "5 каналу" в програмі "Рандеву".

"Слідство назве. Прізвище буде озвучене тоді, коли слідчий прокурор матиме достатньо доказів. Я це прізвище вже знаю", - сказав Луценко у відповідь на питаня, хто вбив Катерину Гандзюк.

Як відомо, Верховна Рада вирішила створити Тимчасову слідчу комісію для проведення розслідування нападів на радницю Херсонського мера Катерину Гандзюк та інших громадських активістів. Головою комісії став позафракційний народний депутат Борислав Береза, а заступник голови ТСК - нардеп від фракції "Блок Петра Порошенка" Сергій Алєксєєв.

Нагадаємо, керівниця справами Херсонського міськвиконкому Катерина Гандзюк, яку облили сірчаною кислотою 31 липня, померла у лікарні в неділю, 4 листопада.

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30 12 2018 11:19
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