Луценко збрехав, що похороном Гандзюк займається "Народний фронт", - юрист
""Народний Фронт" не займається похованням Катерини Гандзюк. Це брехня. Похованням займається міськрада Херсону", - написав Найєм у Facebook, коментуючи відповідну заяву Луценка.
"Криваві дивіденди", у збирання яких генпрокурор звинуватив активістів, друзі і небайдужі до долі Гандзюк "почали збирати в той день, коли її облили кислотою", додав він.
"Тоді ані генеральний прокурор, ані президент, ані міністр внутрішніх справ не зробили жодної заяви. Тоді Катерина ще була жива. Тепер вона померла. І тільки тепер таке пожвавлення і заява про звільнення... То в кого танці?", - підсумував Найєм.
Прощання з Катериною Гандзюк відбудеться 7 листопада о 14:00 у Херсоні.
Нагадаємо, що Верховна Рада запросила очільників Нацполіції, Генпрокуратури і Служби безпеки України для доповіді про розслідування нападу на Катерину Гандзюк.
На засіданні парламенту генпрокурор Юрій Луценко заявив, що у вівторок подасть заяву про свою відставку.
Віце-спікер Верховної Ради і член фракції "Блок Петра порошенка" Ірина Геращенко заявила, що провладна коаліція не підтримує відставку генпрокурора Юрія Луценка.
Також, нардеп від БПП Мустафа Найєм заявляє, що краще нардепи у рамках тимчасової слідчої комісії будуть розслідувати напади і замахи на активістів і журналістів, ніж генпрокурор Юрій Луценко.
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