Луценко збрехав, що похороном Гандзюк займається "Народний фронт", - юрист

Юрист Масі Найєм заявляє, що генпрокурор Юрій Луценко збрехав, говорячи, що похованням херсонської активістки Катерини Гандзюк займається "Народний фронт".

""Народний Фронт" не займається похованням Катерини Гандзюк. Це брехня. Похованням займається міськрада Херсону", - написав Найєм у Facebook, коментуючи відповідну заяву Луценка.

"Криваві дивіденди", у збирання яких генпрокурор звинуватив активістів, друзі і небайдужі до долі Гандзюк "почали збирати в той день, коли її облили кислотою", додав він.

"Тоді ані генеральний прокурор, ані президент, ані міністр внутрішніх справ не зробили жодної заяви. Тоді Катерина ще була жива. Тепер вона померла. І тільки тепер таке пожвавлення і заява про звільнення... То в кого танці?", - підсумував Найєм.

Прощання з Катериною Гандзюк відбудеться 7 листопада о 14:00 у Херсоні.

Нагадаємо, що Верховна Рада запросила очільників Нацполіції, Генпрокуратури і Служби безпеки України для доповіді про розслідування нападу на Катерину Гандзюк.

На засіданні парламенту генпрокурор Юрій Луценко заявив, що у вівторок подасть заяву про свою відставку.

Віце-спікер Верховної Ради і член фракції "Блок Петра порошенка" Ірина Геращенко заявила, що провладна коаліція не підтримує відставку генпрокурора Юрія Луценка.

Також, нардеп від БПП Мустафа Найєм заявляє, що краще нардепи у рамках тимчасової слідчої комісії будуть розслідувати напади і замахи на активістів і журналістів, ніж генпрокурор Юрій Луценко.