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"Ви покриваєте корупцію", - Луценко з криком покинув засідання регламентного комітету

Луценко вступив у перепалку з депутатом Шаховим
Генеральний прокурор Юрій Луценко пішов із засідання регламентного комітету Верховної Ради, на якому розглядають зняття недоторканності з нардепа Максима Полякова ("Народний фронт"), після сварки з нардепом Сергієм Шаховим ("Воля народу").
"Ви покриваєте корупцію", - Луценко з криком покинув засідання регламентного комітету Фото:Facebook Ларисы Сарган

Сварка почалася після того, як Шахов почав перебивати генпрокурора. Луценко назвав усе, що відбувається на комітеті, клоунадою і попередив: якщо Шахов не дасть йому закінчити промову, він піде з комітету.

"Ви покриваєте корупцію" і почав стукати рукою по столі, - повідомляє LB.ua.

"Атмосфера в цьому комітеті, клоунада так званої захисту, посилання на події, що не стосуються розгляду, все це методи, щоб ввести в оману суспільство і розфокусувати від конкретного факту: помічник народного депутата за його дорученням отримує хабара, купує за ці кошти мобільні телефони, які зафіксовані в протоколі", - сказав Луценко.

Прес-секретар Луценка Лариса Сарган повідомила, що Луценко скоро повернеться і продовжить участь у засіданні.

Глава САП Назар Холодницький назвав те, що відбувається, цирком.

"Ці цирки, які були, емоційні виступи, жестикуляція, ми не на Х-Факторі. Ми у комітеті ВР. Я хочу, щоб ці подання, ці кримінальні провадження розглядалися в рамках юриспруденції і виключно юриспруденції. Усе інше буде свідчити про те, що у нас, напевно, немає політичної волі чи будь-чого іншого для того, щоб прийняти законне рішення", - відзначив він. 

Нагадаємо, Комітет Верховної Ради з питань регламенту визнав подання на зняття недоторканності і притягнення до відповідальності народного депутата Андрія Лозового з фракції "Радикальної партія" законним і мотивованим, але недостатньо обгрунтованим.

Як відомо, Генеральна прокуратура просила Верховну Раду дати згоду на притягнення до кримінальної відповідальності депутата Андрія Лозового за підозрою в ухилянні від сплати податків.

 

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