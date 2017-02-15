Луценко звільнив слідчого ГПУ, якому раніше оголосив догану

За даними НАБУ крапку у справі Алфімова ще не поставлено

Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що звільнив слідчого ГПУ Олексія Алфімова, якого звинувачують у крадіжці талонів на бензин.

"Службове розслідування закінчилося доганою. Мене це не влаштовує. Відповідне доручення отримав керівник Генінспекції. Декілька днів тому моїм наказом пан Алфімов був звільнений з органів прокуратури", - сказав Луценко під час наради у Генпрокуратурі, інформує "Українська правда".

Водночас, за даними Національного антикорупційного бюро, яке розслідувало інцидент з Алфімовим, крапку у справі ще не поставлено.

За інформацією НАБУ, 25 січня у справі Алфімова складено обвинувальний акт, який мають розглянути на підготовчому судовому засіданні 22 лютого. Справу буде розглядати Черкаський районний суд Черкаської області.

Дії екс-співробітника ГПУ кваліфікуються за ч.2 ст.191 ККУ - привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Злочин карається обмеженням або позбавленням волі на строк до 5 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Раніше генпрокурор Юрій Луценко оголосив догану старшому слідчому ГПУ Олексію Алфімову, який украв талони на пальне під час обшуку.

Нагадаємо, що Державна фіскальна служба виявила несплату податків трьома депутатами, проаналізувавши їх електронні декларації. Відтак, прокуратура проситиме Раду зняти недоторканність з трьох нардепів.