Луценко звільнив слідчого ГПУ, якому раніше оголосив догану
"Службове розслідування закінчилося доганою. Мене це не влаштовує. Відповідне доручення отримав керівник Генінспекції. Декілька днів тому моїм наказом пан Алфімов був звільнений з органів прокуратури", - сказав Луценко під час наради у Генпрокуратурі, інформує "Українська правда".
Водночас, за даними Національного антикорупційного бюро, яке розслідувало інцидент з Алфімовим, крапку у справі ще не поставлено.
За інформацією НАБУ, 25 січня у справі Алфімова складено обвинувальний акт, який мають розглянути на підготовчому судовому засіданні 22 лютого. Справу буде розглядати Черкаський районний суд Черкаської області.
Дії екс-співробітника ГПУ кваліфікуються за ч.2 ст.191 ККУ - привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.
Злочин карається обмеженням або позбавленням волі на строк до 5 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.
Раніше генпрокурор Юрій Луценко оголосив догану старшому слідчому ГПУ Олексію Алфімову, який украв талони на пальне під час обшуку.
Нагадаємо, що Державна фіскальна служба виявила несплату податків трьома депутатами, проаналізувавши їх електронні декларації. Відтак, прокуратура проситиме Раду зняти недоторканність з трьох нардепів.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- ВІДЕО Під час смолоскипної ходи у Слов'янську пролунав вибух, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків