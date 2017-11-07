Луценко звинуватив Ляшка у махінаціях
Так, Олег Ляшко заявив, що при призначенні Юрія Луценка на посаду генерального прокурора. Він нагадав, що для призначення Луценка в ГПУ було змінено закон, який раніше вимагав від кандидата на посаду генпрокурора мати вищу юридичну освіту, інформує "Українська правда".
"Я вбачаю в цьому ознаки змови між президентом Порошенком та його кумом генеральним прокурором Луценком з метою захоплення влади, монополізації влади та узурпації", - заявив Ляшко.
Ляшко попросив антикорупційного прокурора вважати його виступ депутатським запитом і порушити справу "за порушення закону і зловживання владою, за незаконне призначення на посаду ГПУ".
У відповідь Луценко, апелюючи до Ляшка, заявив, що буде робити все можливе, щоб будь-який корупціонер "сидів там, де сиділи Ви за свої махінації у мундирі підполковника міліції, колив Ви вкрали службовий автомобіль".
Крім того, за словами Луценка, його син та дружина сплатили податки на "суми, які обчислюються у декілька мільйонів доларів".
"У мене є за що є жити в своєму будинку, годувати сім’ю, кота, собаку і запитати, де живете ви, Олег Валерійович", - заявив Луценко.
Раніше повідомлялось, що Національне агентство з запобігання корупції (НАЗК) викликає голову фракції "Радикальної партії" у Верховній Раді Олега Ляшка для дачі пояснень про можливе поєднання депутатства з управлінням компанією.
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