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Луценко звинуватив Найєма у сприянні Саакашвілі під час перетину кордону, – ВІДЕО

Луценко наголосив, що Саакашвілі мав оскаржити рішення про скасування громадянства в суді
Генеральний прокурор Юрій Луценко звинувати депутата від "Блоку Петра Порошенка" Мустафу Найєма у допомозі Саакашвілі при перетині кордону.
Луценко звинуватив Найєма у сприянні Саакашвілі під час перетину кордону, – ВІДЕО Юрій Луценко. Фото: Обозреватель

Суперечка між Луценком та Найємом сталася під час форуму YES в Києві.

Найєм зазначив, що політика Петра Порошенка щодо Саакашвілі є схожою до політики екс-президента Віктора Януковича до Юрія Луценка.  

Луценко наголосив, що Саакашвілі мав написати заяву до суду і оскаржити рішення про скасування громадянства.

Окрім того, генеральний прокурор під час форуму YES в Києві запевнив, що Саакашвілі не буде видворений з України і не буде заарештований у зв'язку з інцидентом на пункті пропуску "Шегині" 10 вересня, пише "Громадське".

"Я як генеральний прокурор чітко вам кажу: Саакашвілі не буде арештований у цій справі, Саакашвілі не може бути екстрадований з цієї країни, поки у нього є посвідка на постійне проживання або інші документи, які він подав", – сказав Луценко.

Разом з тим, генпрокурор додав: "Ті, хто його (Саакашвілі) переправляв через кордон, матимуть проблеми з кримінальною справою, але не будуть арештовані. Ті, хто бив українських прикордонників, матимуть справу з кримінальним провадженням і будуть заарештовані та повинні сидіти сім років, щоб всі політики запам'ятали – можна мітингувати, навіть треба, але не можна при цьому бити солдатів, які захищають український кордон!".

Нагадаємо, генеральний прокурор Юрій Луценко вважає, що борючись за владу прихильники Міхеїла Саакашвілі, який 10 вересня прорвався через держкордон, знищують державу.

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16 09 2017 19:30
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