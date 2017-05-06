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Луцькі патрульні схопили за руки студента, який намагався вистрибнути з 9 поверху, - ВІДЕО

Невдаха-самогубець ліг у психіатричну лікарню
Четверо патрульних поліцейських у Луцьку запобігли самогубству 21-річного студента, який хотів вистрибнути з 9-го поверху будинку на проспекті Свободи.
Луцькі патрульні схопили за руки студента, який намагався вистрибнути з 9 поверху, - ВІДЕО Фото: facebook.com/police.gov.ua

Інцидент трапився 4 червня близько 18-ї години вечора, йдеться на сторінці патрульних у Facebook патрульних.

Інспектори патрульної поліції прибули на виклик і спочатку близько півгодини вмовляли хлопця заспокоїтися, але розмова не подіяла. Зрештою вдалося на мить відвернути увагу хлопця і схопити за його руки. Він опинився між 9 і 8 поверхами і, перебуваючи за вікном, щосили виривався з рук патрульних.

У цей час кілька патрульних спустилися на 8 поверх, один із них схопив чоловіка за пояс через кватирку і так тримав, поки не розбив вікно ногою. Потім самогубця вдалося затягнути всередину. Поліцейським допоміг один із мешканців будинку.

Інспектор патрульної поліції, який розбивав ногою вікно, отримав кілька порізів.

Студент розповів, що хотів померти через конфлікт із рідними та дівчиною, а також через ігрову залежність. Поліцейські доставили його в обласну психіатричну лікарню і хлопець погодився на госпіталізацію. Патрульні повідомили про інцидент його рідних.

Нагадаємо, що в травні 32-річна жінка намагалася вистрибнути з 11-го поверху багатоповерхівки в Києві, але зачепилася за блок охолодження кондиціонера, звідки її зняли правоохоронці.

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05 06 2017 13:46
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