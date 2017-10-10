Львів і Будапешт планують з'єднати новим автобаном

У рамках реалізації цього проекту "Укравтодор" спільно зі Світовим банком почали підготовку реконструкції дороги І категорії Львів – Мукачево

Державне агентство автомобільних доріг України має намір реалізувати проект нового автобану Львів–Будапешт через КПП "Дийда".

"Ця дорога стане основною артерією для експорту українських товарів у країни Східної та Південної Європи та транзитним коридором міжнародної торгівлі через Україну з Білорусі та країн Балтії до країн Східної та Південної Європи, а також забезпечить стале сполучення Закарпаття із іншими регіонами України", - йдеться у повідомленні прес-служби "Укравтодору".

У рамках реалізації цього проекту "Укравтодор" спільно зі Світовим банком почали підготовку реконструкції дороги І категорії Львів – Мукачево.

Зараз дорога М-06 з Мукачева до Львова проходить через складний гірський рельєф, а проїзд по ній займає близько 3,5 годин. Укравтодор обіцяє, що новий автобан скоротить час у дорозі до 2 годин.

"Нова автострада поєднає Львів з угорським автобаном М-3 Будапешт-Н’їредьхаза і стане головним автомобільним коридором між Україною та Угорщиною", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у серпні компанія погодила технічне завдання на розробку проектної документації для будівництва Північної об’їзної автомобільної дороги у Львові.

Зокрема Польща планує надати Україні 100 мільйонів євро для реконструкції майже 150 км прикордонних доріг у Львівській та Волинській областях та перебудови трьох пунктів перепуску – у Краківці, Раві-Руській та Шегинях.