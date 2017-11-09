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Львів і Варшаву з'єднають новою євроколією

Між Варшавою і Львовом планують будівництво нової залізниці
Корейська компанія UNINK цікавиться проектом будівництва залізниці між Варшавою і Львовом.
Львів і Варшаву з Фото: biz.nv.ua

"Делегат з Кореї тиждень працював на нашому стенді (українському стенді - ред.). У результаті він повідомив, що відібрано 15 проектів, опрацьовувати які приїде делегація вже в Україні. Серед проектів, які їх зацікавили - будівництво євроколії Варшава-Львів", - повідомив віце-президент Торгово-промислової палати України Сергій Свистіль, в рамках виставки Expo 2017.Astana, інформує агентство Інтерфакс-Україна.

Крім того, компанія UNINK цікавиться проектами будівництва Любельській вугільної шахти, а також карпатської вітряної електростанції на 36,3 МВт, сонячної електростанції Львівського обласного клінічного діагностичного центру, Сколівської вітряної електростанції на 39,6 МВт

Свистіль додав, що інтерес до проектів будівництва сонячних електростанцій в Україні проявили також компанії з Малайзії.

Нагадаємо, з 7-го вересня "Укрзалізниця" почне продавати квитки онлайн на ще два потяги до Польщі.

 
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11 09 2017 11:17
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