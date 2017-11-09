Львів і Варшаву з'єднають новою євроколією
"Делегат з Кореї тиждень працював на нашому стенді (українському стенді - ред.). У результаті він повідомив, що відібрано 15 проектів, опрацьовувати які приїде делегація вже в Україні. Серед проектів, які їх зацікавили - будівництво євроколії Варшава-Львів", - повідомив віце-президент Торгово-промислової палати України Сергій Свистіль, в рамках виставки Expo 2017.Astana, інформує агентство Інтерфакс-Україна.
Крім того, компанія UNINK цікавиться проектами будівництва Любельській вугільної шахти, а також карпатської вітряної електростанції на 36,3 МВт, сонячної електростанції Львівського обласного клінічного діагностичного центру, Сколівської вітряної електростанції на 39,6 МВт
Свистіль додав, що інтерес до проектів будівництва сонячних електростанцій в Україні проявили також компанії з Малайзії.
Нагадаємо, з 7-го вересня "Укрзалізниця" почне продавати квитки онлайн на ще два потяги до Польщі.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Хочеш виграти тендер – заплати відкат