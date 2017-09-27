Львів наздогнав Київ за обсягом інвестицій, - FT
Про це йдеться в статті на Financial Times.
За трирічний період з січня 2011 року по січень 2014 року іноземні інвестори ввели в Україну 9,6 млрд євро у 259 проектів, створивши майже 35 000 робочих місць.
Основним бенефіціаром був Київ, на який припадає 34% проектів і близько 7 тисяч робочих місць. Для порівняння - у Львові було запущено 7% проектів і створено 1054 нових робочих місця.
Упевненості стало більше, коли був запущений процес європейської інтеграції. Але він був скасований, коли в кінці листопада 2013 року Янукович відмовився від підписання угоди про асоціацію з ЄС на користь більш тісних економічних зв'язків з Москвою і отримання російського кредиту. Це призвело до масових вуличних протестів, загибелі десятків людей і втечі Януковича в Росію.
З тих пір європейських і американських інвесторів стримувала нестабільна ситуація в країні. У період з лютого 2014 року по липень 2017 року іноземні компанії інвестували всього 3,3 млрд євро в 136 проектів.
Цікаво, що карта проектів змінилася. На Львів тепер припадає 20 проектів і більше 2 800 нових робочих місць, на Київ - 54 проекти і 3 448 робочих місць.
Порівняння ще більш разюче, якщо подивитися на ситуацію в областях. У післяреволюційний період Київська область залучила іноземних інвестицій на 687 млн євро, Львівська - 658 млн євро, Одеська - 596 млн євро. За той же період у Львівській області створено 7 021 робоче місце, у Київській - всього 3 630.
"Західна Україна росла багато в чому завдяки кластеру з виробництва автомобільних деталей, який зараз переїжджає і в центральну Україну", - сказав Даніель Білак, директор Ukraine Investment Promotion Office, в кулуарах недавно проходила конференції YES (Ялтинська європейська стратегія). На конференції були присутні також Кондоліза Райс, Тоні Блер, Ньют Гінгріч, а також Стівен Хокінг (у вигляді голограми).
Білак сказав, що регіон залучив інвестиції в розмірі 500 млн євро від 20 компаній із Західної Європи, США і Японії, в яких працюють 40 тисяч осіб.
"Майже кожен автомобіль, виготовлений в Німеччині, збирається з деталей, вироблених в Україні на заводах таких постачальників, як Sumitomo, Fujikura і Leoni", - говорить він.
Економічне середовище Львова сприяє інвестиціям, вважає Білак.
"Пан Садовий створив дуже позитивну атмосферу у Львові, особливо з боку сервісних служб. Це дуже привабливе місто, і тепер у нього є власні бренди пива, шоколаду і кави, з культурою кафе, що нагадує Краків".
На пивоварних заводах Carlsberg в Україні працює 1500 осіб, з яких 400 - у Львові. Кожне робоче місце на пивоварні створює 15 робочих місць в суміжних галузях, таких як транспорт і сільське господарство, стверджує Євген Шевченко, виконавчий директор Carlsberg Ukraine.
На його думку, регіон вже став жертвою свого власного успіху, багато з висококваліфікованих місцевих співробітників поїхали в Польщу, так як у червні українцям було надано безвізовий доступ до шенгенської зони Європи.
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