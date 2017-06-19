Львів опинився перед загрозою спалаху кишкових інфекцій

Керівник управління охорони здоров'я ЛМР Володимир Зуб повідомив, що через накопичене сміття у Львові виник рекордно високий ризик спалаху кишкових інфекцій.

"Спостерігаючи за динамікою накопичення сміття, а також враховуючи стабільність підвищеної температури повітря, я як начальник управління охорони здоров'я повинен заявити, що у місті зараз надзвичайно високий ризик спалахів кишкових інфекцій. Ризик нанесення шкоди здоров'ю мешканцям таким високим, як сьогодні, ще ніколи не був. Тому якщо ми не забезпечимо регулярний вивіз сміття, нас можуть чекати неприємні наслідки, пов'язані зі здоров'ям мешканців міста", – заявив, під час позачергового засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки, керівник управління охорони здоров'я ЛМР Володимир Зуб, інформує Zaxid.net.

За словами голови департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Ірини Маруняк, оскільки від п'ятниці компанія "АВЕ Львів" від не вивозить сміття з міста, районні адміністрації проводять наради із іншими перевізниками, аби ті вивозили ТПВ із майданчиків, що обслуговуються "АВЕ Львів".

"На сьогодні невивезеним сміття залишається на 403 майданчиків. На деяких майданчиках сміття лежить більше місяця часу. Критичною ситуація є в трьох районах – Сихівському (сміття невивезено із 193 майданчиків), Шевченківському (99), Франківському (67)", – розповіла Ірина Маруняк.

До ранку понеділка, 19 червня, у місті накопичилося більше 8,5 тисяч тонн сміття, для вивозу якого потрібно 850 машин.

Нагадаємо, що Комісія з надзвичайних ситуацій Львова в понеділок, 19 червня, повторно попросила Президента Петра Порошенка і Кабінет Міністрів ввести режим надзвичайної екологічної ситуації в місті.

Попереднє звернення Садового залишилося без відповіді. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що допоміг Львову чим зміг.

Відзначимо, що в історії незалежної України було два випадки, коли Президент оголошував надзвичайну екологічну ситуацію, і обидва рази це був Віктор Ющенко. 2008 року через липневий паводок зоною лиха було оголошено окремі райони Вінницької, Івано-Франківської, Закарпатської, Львівської, Тернопільської та Чернівецької областей. 2010 року зоною лиха оголосили Калуш і прилеглі села Кропивники і Сівку-Калуську через негативні наслідки видобутку калійних солей.

У Львові вже рік тривають проблеми з вивезенням сміття. Відколи через пожежу закрили міське звалище, Львів з великими труднощами вивозить сміття на інші полігони.

21 квітня 2017 року влада Львова за участю представників Кабміну та Львівської ОДА підписали сміттєвий меморандум з 20 містами області. Побутові відходи зі Львова впродовж двох найближчих років повинні були приймати полігони цих міст.

9 червня Садовий заявив, що Львів обдурили і меморандум не виконується. Він також прямо звинуватив в організації сміттєвої блокади центральну владу в особі Президента Петра Порошенка і прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.