Львів отримав €35 млн на сміттєпереробний завод

Із цієї суми 10 млн євро повертати не потрібно

Влада Львова в п'ятницю в Києві підписала угоду про залучення 35 млн євро на реалізацію проекту поводження з твердими побутовими відходами.

Як заявив під час церемонії підписання мер міста Андрій Садовий, будівництво сміттєпереробного комплексу почнеться вже цього року, повідомляють на сайті мерії.

"Сьогодні ми отримали стовідсоткову гарантію наявності коштів. Маючи кошти, цього року плануємо розпочати процес будівництва заводу. Термін будівництва - два роки. Також хочемо почати повномасштабні процеси рекультивації полігону. Це складний комплекс. Роботи триватимуть до 5 років", - зазначив Садовий.

Відповідно до підписаних угод, пакет фінансування включає 13-річний кредит ЄБРР у розмірі 20 млн євро під гарантію міста, інвестиційний грант у розмірі до 10 млн євро від Східноєвропейського фонду енергоефективності та навколишнього середовища (E5P), який повертати не потрібно, а також пільговий кредит у розмірі 5 млн євро від Фонду чистих технологій (ФЧТ).

Ці кошти місто використає для того, щоб побудувати перший в Україні завод глибокої переробки твердих побутових відходів, а також щоб рекультивувати Грибовицький полігон. Львів також має намір впровадити кращі підходи до вторинної переробки та управління відходами.

З 25 млн євро кредиту від ЄБРР 21,5 млн євро - це бюджет першого етапу будівництва сміттєпереробного комплексу.