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Львів отримав пряме авіасполучення з Грузією

Спершу польоти відбуватимуться один раз на тиждень
Авіакомпанія "Yanair" відкрила продаж квитків на прямі рейси Львів-Батумі, які почнуть виконуватися з 8 червня.
Львів отримав пряме авіасполучення з Грузією Фото: gettyimages.com

Як повідомляє avianews.com, про це свідчать дані системи бронювання авіаперевізника.

Спершу польоти до Грузії будуть виконуватися 1 раз на тиждень по п'ятницях, а з 19 червня додадуть другий рейс по вівторках.

Виліт з Батумі до Львова запланований на 13:15 (приліт о 15:00), виліт зі Львова до Батумі – на 16:00, приліт о 19:50.

У системі бронювання продаж на рейси відкрито до кінця вересня. Вартість авіаквитків економ-класу становить 6 154 грн. в обидва боки, до ціни включено харчування та перевезення багажу 23 кг.

Останній раз "Yanair" анонсувала початок польотів зі Львова до Батумі у листопаді 2017 року, проте продаж квитків тоді не відкривала. Наразі пряме авіасполучення між Львовом та Грузією відсутнє. 

У 2014 році лоу-кост Wizz Air планував відкрити рейси зі Львова до Кутаїсі, а МАУ – зі Львова до Батумі, проте заплановані польоти було скасовано.

Нагадаємо, авіакомпанія Air Malta з літа почне здійснювати регулярні рейси з Мальти до Києва.

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01 01 2018 23:57
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