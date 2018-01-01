Львів отримав пряме авіасполучення з Грузією
Як повідомляє avianews.com, про це свідчать дані системи бронювання авіаперевізника.
Спершу польоти до Грузії будуть виконуватися 1 раз на тиждень по п'ятницях, а з 19 червня додадуть другий рейс по вівторках.
Виліт з Батумі до Львова запланований на 13:15 (приліт о 15:00), виліт зі Львова до Батумі – на 16:00, приліт о 19:50.
У системі бронювання продаж на рейси відкрито до кінця вересня. Вартість авіаквитків економ-класу становить 6 154 грн. в обидва боки, до ціни включено харчування та перевезення багажу 23 кг.
Останній раз "Yanair" анонсувала початок польотів зі Львова до Батумі у листопаді 2017 року, проте продаж квитків тоді не відкривала. Наразі пряме авіасполучення між Львовом та Грузією відсутнє.
У 2014 році лоу-кост Wizz Air планував відкрити рейси зі Львова до Кутаїсі, а МАУ – зі Львова до Батумі, проте заплановані польоти було скасовано.
Нагадаємо, авіакомпанія Air Malta з літа почне здійснювати регулярні рейси з Мальти до Києва.
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