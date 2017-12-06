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Львів просить Кабмін про статус зони надзвичайної екологічної ситуації

Садовий визнав поразку перед "організаторами сміттєвої блокади"
Львівська влада попросила Кабінет Міністрів визнати місто зоною надзвичайної екологічної ситуації в зв'язку з сміттєвою кризою.
Львів просить Кабмін про статус зони надзвичайної екологічної ситуації Львів. Фото: iPress.ua / Михайло Гема

"Тільки що міська комісія звернулася до уряду, щоб оголосити Львів зоною надзвичайної екологічної ситуації. Організатори "сміттєвої" блокади можуть починати святкувати. У нас дійсно не залишилося інших можливостей для уникнення екологічного лиха. Трималися рік! Повірили також у підписи держчиновників під меморандумом про зняття блокади. Виявилося, даремно повірили", - повідомив мер міста Андрій Садовий у Facebook.

Він зазначив, що робота з будівництва сміттєпереробного заводу триває, але його спорудження затягнеться мінімум на два роки.

Як повідомляв iPress.ua, 27 січня Львову передали земельну ділянку у Яворівському районі площею 12 га для облаштування нового полігону для твердих побутових відходів та будівництва комплексу з переробки сміття.

Однак виявилося, що виділена Львову ділянка під сміттєпереробний завод не придатна для будівництва будь-яких об'єктів поводження з відходами.

У свою чергу прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вважає, що мер Львова Андрій Садовий має усі необхідні умови для створення полігону для сміття.

Згодом Садовий отримав гарантії від обласної держадміністрації і урядущодо утилізації твердих побутових відходів на сміттєзвалищах України.

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12 06 2017 16:37
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