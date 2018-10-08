Львів придбав в Берліні трамваї, двері яких не відчиняються на зупинках, - ЗМІ
ЛКП “Львівелектротранс” отримав 30 вживаних трамваїв, які раніше їздили Берліном. Перед продажем їх відремонтували. У Львові трамваї поставили на вужчий візок – ширина колій в містах різна, повідомляє Lviv.com.
“Це була найкраща пропозиція на той момент. Ці трамваї оснащені кнопками для відкриття дверей, кондиціонером для водія, зв’язком з водієм. Крім нас, в Берліна ці вживані вагони купила Румунія, а також Запоріжжя”, – пояснив радник міського голови Львова, який курує цей напрямок.
В кінці липня трамваї прибули у Львів. І від початку їхньої роботи виявили ще одну проблему – двері на зупинках не відкриваються, бо частина платформ зависокі. Тому треба або занижувати платформи, або різати двері.
Керівник громадської організації “За якісний транспорт” Святослав Товстига бачить в цьому недбалість львівських чиновників. Він переконаний, що у Львові погано підготувались до прибуття трамваїв, бо відремонтували тільки 12 візків, на які мали переставити транспорт. Щоб закінчити процес модернізації візків, потрібно ще понад 5 млн грн.
“І в державних будівельних нормах від 2001 року, і в “Правилах розміщення та обладнання зупинок міського електро- та автомобільного транспорту” йдеться про те, що посадочні майданчики, які розміщуються на проїжджій частині, слід облаштовувати підвищеними на 15-30 сантиметрів над поверхнею проїзної частини. А наші фахівці перестаралися і виставили 34-36 сантиметрів”, – розповів він.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО "Богдана": перші фото нової української гаубиці з калібром 155-мм
- ВІДЕО У Запоріжжі жителі та члени Нацкорпусу знесли паркан навколо знищеного забудовником парку, - ВІДЕО
- ВІДЕО У Києві невідомі в балаклавах поранили каменем пасажира міської електрички, - ВІДЕО
- Професія, яка повертає до соціуму після травми. Чим займатимуться ерготерапевти в Україні?Після травми хребта, втрати ноги або руки вчишся жити по-новому. Такі звичні речі, як налити воду у склянку чи випити чаю, спуститися чи піднятися по сходах з багатоповерхівки забирають значно більше часу, ніж раніше або й взагалі стають неможливими
- Де починається і закінчується рівність?В рамках міжнародного кінофестивалю "Wiz-Art 2018" охочі могли провести вечір середи у затишному приміщенні Центру міської історії