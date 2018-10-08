Львів придбав в Берліні трамваї, двері яких не відчиняються на зупинках, - ЗМІ

Трамваї обійшлись міському бюджету по 18 тис. євро за одиницю + розмитнення, транспортування і переобладнання (це ще по 24 тис. євро на кожен). Проте така сума є набагато нижчою, ніж коштує один новий трамвай

У трамваях, які Львів придбав в Берліні, не можуть відкритися двері через особливості побудованих платформ на багатьох зупинках.

ЛКП “Львівелектротранс” отримав 30 вживаних трамваїв, які раніше їздили Берліном. Перед продажем їх відремонтували. У Львові трамваї поставили на вужчий візок – ширина колій в містах різна, повідомляє Lviv.com.

“Це була найкраща пропозиція на той момент. Ці трамваї оснащені кнопками для відкриття дверей, кондиціонером для водія, зв’язком з водієм. Крім нас, в Берліна ці вживані вагони купила Румунія, а також Запоріжжя”, – пояснив радник міського голови Львова, який курує цей напрямок.

В кінці липня трамваї прибули у Львів. І від початку їхньої роботи виявили ще одну проблему – двері на зупинках не відкриваються, бо частина платформ зависокі. Тому треба або занижувати платформи, або різати двері.

Керівник громадської організації “За якісний транспорт” Святослав Товстига бачить в цьому недбалість львівських чиновників. Він переконаний, що у Львові погано підготувались до прибуття трамваїв, бо відремонтували тільки 12 візків, на які мали переставити транспорт. Щоб закінчити процес модернізації візків, потрібно ще понад 5 млн грн.

“І в державних будівельних нормах від 2001 року, і в “Правилах розміщення та обладнання зупинок міського електро- та автомобільного транспорту” йдеться про те, що посадочні майданчики, які розміщуються на проїжджій частині, слід облаштовувати підвищеними на 15-30 сантиметрів над поверхнею проїзної частини. А наші фахівці перестаралися і виставили 34-36 сантиметрів”, – розповів він.