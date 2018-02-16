Львів став першою молодіжною столицею України
Такий конкурс ініціювало Міністерство молоді та спорту, Український інститут міжнародної політики та Національна молодіжна рада України.
Про це повідомив заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.
Таке змагання міст в Україні проводили вперше, додає деталі ZAXID.NET.
Серед учасників спершу було 50 міст, до фіналу дійшло 10 міст: Вінниця, Дніпро, Івано-Франківськ, Кам’янець-Подільський, Кременчук, Луцьк, Львів, Рівне, Тернопіль та Харків. 16 лютого у Києві відбулось відкрите засідання наглядової ради конкурсу, яка й обрала переможця.
Метою ініціативи є активізація співпраці між молоддю та місцевим самоврядуванням, а також сприяння створенню комфортних умов для розвитку молоді в містах України.
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