Львів став першою молодіжною столицею України У Львова нове досягнення

Переможцем конкурсу на місто, в житті якого найкраще представлена молодь, став Львів.

Фото: lvivmediaforum

Такий конкурс ініціювало Міністерство молоді та спорту, Український інститут міжнародної політики та Національна молодіжна рада України. Про це повідомив заступник міського голови Львова Андрій Москаленко. Таке змагання міст в Україні проводили вперше, додає деталі ZAXID.NET. Серед учасників спершу було 50 міст, до фіналу дійшло 10 міст: Вінниця, Дніпро, Івано-Франківськ, Кам’янець-Подільський, Кременчук, Луцьк, Львів, Рівне, Тернопіль та Харків. 16 лютого у Києві відбулось відкрите засідання наглядової ради конкурсу, яка й обрала переможця. Метою ініціативи є активізація співпраці між молоддю та місцевим самоврядуванням, а також сприяння створенню комфортних умов для розвитку молоді в містах України.

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