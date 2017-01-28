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Львів святкує китайський Новий рік, – Фото

Містянам показали лазерне шоу і ходу вогняних драконів
Китайський Новий рік львів'яни святкують з масштабними лазерними шоу, виступами учнів школи кунг-фу та ходою вогняних драконів площею Ринок.
Львів святкує китайський Новий рік, – Фото Фото: ukrinform.ua

Драконів по місту пронесли студенти з Китаю, повідомляє Укрінформ.

"У Китаї Новий рік вважають святом весни, оскільки природа вже пробуджується від зимового сну. Воно – найважливіше з традиційних китайських свят", – розповіли у львівському центрі міжнародної громадської організації "Культурно-дослідницький центр України та Китаю "Ланьхва".

Це свято львів’яни та гості з-за кордону зустрічають із представниками Піднебесної, які проживають в обласному центрі, уже шостий рік поспіль. Воно триватиме протягом трьох днів і включає ярмарки, новорічну вечірку, кулінарні майстер-класи від китайського ресторану, спортивні шоу, дитячу анімацію, виступи фольклорних колективів.

Фото: ukrinform.ua

Фото: ukrinform.ua

Фото: ukrinform.ua

Фото: ukrinform.ua

Фото: ukrinform.ua

Фото: ukrinform.ua

Нагадаємо, у 2014 університет на північному заході Китаю заборонив своїм студентам відзначати Різдво: свято назвали несмаком і як альтернативу - відправили їх дивитися пропагандистське кіно.

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28 01 2017 19:25
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