Львів святкує китайський Новий рік, – Фото
Драконів по місту пронесли студенти з Китаю, повідомляє Укрінформ.
"У Китаї Новий рік вважають святом весни, оскільки природа вже пробуджується від зимового сну. Воно – найважливіше з традиційних китайських свят", – розповіли у львівському центрі міжнародної громадської організації "Культурно-дослідницький центр України та Китаю "Ланьхва".
Це свято львів’яни та гості з-за кордону зустрічають із представниками Піднебесної, які проживають в обласному центрі, уже шостий рік поспіль. Воно триватиме протягом трьох днів і включає ярмарки, новорічну вечірку, кулінарні майстер-класи від китайського ресторану, спортивні шоу, дитячу анімацію, виступи фольклорних колективів.
Фото: ukrinform.ua
Фото: ukrinform.ua
Фото: ukrinform.ua
Фото: ukrinform.ua
Фото: ukrinform.ua
Фото: ukrinform.ua
Нагадаємо, у 2014 університет на північному заході Китаю заборонив своїм студентам відзначати Різдво: свято назвали несмаком і як альтернативу - відправили їх дивитися пропагандистське кіно.
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