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Львів відзначив обливаннями понеділок після Великодня, – ФОТО

На площі Ринок облаштували спеціальні резервуари, які подають воду
У центрі Львова відсвяткували поливаний понеділок. Четвертий рік поспіль для охочих обливатись водою на наступний день після Великодня виділяють площу перед входом до міської ратуші.
Львів відзначив обливаннями понеділок після Великодня, – ФОТО Фото: unian.ua

Поливаний понеділок розпочався о 12.00 та тривав до 16.00, повідомляє УНІАН.


Фото: unian.ua

На площі Ринок облаштували спеціальні резервуари, які подають воду. Поливання в інші години та інших місцях центральної частини міста не дозволено, тому за порядком стежать працівники правоохоронних органів та "Муніципальна дружина".

У зв’язку з поливанням, з 11.00 до 16.00 год. електротранспорт на площі Ринок не курсував.

"За традицією, на другий день Великодня хлопці обливають водою дівчат. Вважається, що облита на обливаний понеділок дівчина швидше вийде заміж. Порівняно із 2016 роком, цьогорічний обливаний понеділок видався скромнішим: через прохолодну погоду учасників було менше, ніж минулого року", – йдеться в публікації.


Фото: unian.ua


Фото: unian.ua


Фото: unian.ua


Фото: unian.ua


Фото: unian.ua

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17 04 2017 21:45
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