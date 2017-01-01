У Львові ліквідували пожежу на балконі багатоповерхівки: 50 людей евакуювали

Через сильне задимлення рятувальникам довелось працювати в апаратах захисту органів дихання

У Львові у спальному мікрорайоні горів багатоповерховий житловий будинок.

Як повідомиляє Головне управління ДСНС України у Львівській області, 1 січня о 11:23 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу в квартирі на 4-му поверсі 9-поверхового житлового будинку у м. Львів по вул. І.Величковського, 2.

На місце події негайно було направлено пожежно-рятувальні підрозділи. По прибуттю на місце події було встановлено, що займання виникло на балконі квартири.

Пожежа спричинила сильне задимлення у квартирі та під’їзді будинку. Аби гарантувати безпеку мешканців будинку вогнеборці прийняли рішення провести евакуацію. Із вищих поверхів будинку загалом на свіже повітря вивели 50 людей.

Вогнеборці запобігли подальшому поширенню вогню й врятували квартиру від згорання.

О 11:45 пожежу локалізовано і о 11:47 повністю ліквідовано в складі 2-х ланок газодимозахисної служби. Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 10 кв.м.

До ліквідації займання залучили 18 рятувальників та 4 одиниці спецтехніки. Причину виникнення займання та обставини події встановлюють правоохоронці. Внаслідок події ніхто не постраждав.