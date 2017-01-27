Львів витратив 100 млн грн на вивезення сміття в інші області

Проблеми зі сміттям у місті тривають уже кілька місяців

Львівська влада витратила близько 100 млн грн на вивезення сміття в інші регіони.

"Прем'єр-міністр зазначив, що завдяки фінансовій децентралізації бюджет розвитку Львова у 2017 році становить 1 млрд 800 млн. Частину цих коштів можна скерувати на вирішення проблеми поводження з відходами. Голова уряду зазначив, що, за наявною інформацією, витрачено близько 100 млн грн на перевезення сміття по всій країні", - заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, який у п'ятницю прилетів до Львова для участі в обласній комісії з надзвичайних ситуацій, інформує прес-служба уряду.

Нагадаємо, що проблеми з вивезенням сміття зі Львова тривають вже кілька місяців. 29 травня 2016 року в селі Великі Грибовичі, де розташоване львівське звалище, почалася пожежа. Вогонь незабаром загасили, але наступного дня стався зсув і під завалами опинилися чотири людини - троє рятувальників і працівник комунального підприємства. Тіла трьох осіб знайшли, четвертого досі не знайшли.

Сільрада Великих Грибович після інциденту заборонила Львову вивозити сміття на звалище. Після цього місто почало вивозити відходи на різні полігони в області та інших регіонах.

Щодня у Львові з'являється близько 600 тонн сміття.

Раніше, Львівська міська рада на позачерговому засіданні в четвер, 19 січня, прийняла план екстрених заходів для запобігання надзвичайній екологічній ситуації у зв'язку зі сміттєвою кризою.

Згодом мерія Львова заявила про загрозу зсуву на сміттєзвалищі в Грибовичах.