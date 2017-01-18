У Львові виникла критична ситуація із вивезенням сміття

Мерія Львова заявила, що ситуація з вивезенням сміття в місті стала критичною.

"Проблеми, які накопичились за попередні місяці, стали критичними. Можливість вивозити сміття заблокована і вивозити сміття далі немає можливості. Перевізники пробували, наскільки можливо, розблокувати ту ситуацію, але факт є факт. З різних причинах їм пояснюють відмови. Просто не дають змоги вивезти сміття. Тобто ми зараз стоїмо перед фактом, що сміття накопичується, ми вивозимо, але не тими темпами, які мали б бути. Враховуючи потепління, яке незабаром буде, це може призвести до порушення екологічних норм і порушення санітарної ситуації в місті", - заявив директор департаменту ЖКГ Сергій Бабак на засіданні міської комісії з надзвичайних ситуацій, йдеться на сайті міськради Львова.

Начальник управління охорони здоров'я Володимир Зуб попередив, що ця ситуація може призвести до частих і тривалих спалахів кишкових інфекцій в місті і збільшення популяції гризунів.

"Більш ніж 400 майданчиків є переповнені. Двоє перевізників фактично, фізично не мають куди вивозити сміття. Ті полігони, які працювали раніше, з якими були домовленості, на жаль, сьогодні з тих чи інших причин не продовжують угоди на вивезення відходів. Мова йде про дві компанії – "ДВ-Екосвіт" і САТ. Чотири інші компанії стараються: АВЕ, "Санком", "Грінера", "Львівспецкомунтранс", - але дуже складно. Кожен день йде складна боротьба, машини з львівським сміттям, які їдуть у Центральну Україну, де є домовленості з полігонами, зупиняють, не даючи можливості вивантажити сміття, ці машини скеровують назад до Львова в супроводі машин поліції", - зазначив зі свого боку мер Львова Андрій Садовий.

Він підкреслив, що центральна влада ігнорує проблему міста.

"Це є аномальна ситуація, коли в Україні не зауважують львівської проблеми. Можу офіційно заявити: я не буду вчиняти жодних дій, які можуть бути шкідливими для нашої держави, і не буду давати нікому жодних команд на будь-які голосування, які можуть призвести до зміни устрою в нашій державі. Це моя принципова позиція", - сказав мер.

У зв'язку зі сформованою ситуацією львівські чиновники вирішила просити державну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій дозволити утилізувати сміття на полігонах твердих побутових відходів поза Львівською областю.

Нагадаємо, що проблеми з вивезенням сміття у Львова тривають вже декілька місяців. 29 травня 2016 року в селі Великі Грибовичі, де розташоване львівське звалище, почалася пожежа. Вогонь незабаром загасили, але наступного дня стався зсув, і під завалами опинилися чотири людини - троє рятувальників і працівник комунального підприємства. Тіла трьох осіб знайшли, четвертого досі не знайшли.

Раніше, Кабінет міністрів України дав згоду львівській владі щодо залучення коштів Європейського інвестиційного банку сумою у 75 млн євро для рекультивації полігону.