Львів заявив про загрозу зсуву на сміттєзвалищі в Грибовичах

Мерія Львова заявила про загрозу зсуву на сміттєзвалищі в Грибовичах.

"Тіло полігону рухається. Якщо не провести жодних заходів полігон буде рухатися далі, відбудеться викид фільтрату назовні. Щоб цього не допустити, цю частину полігону, яка зрушилася і продовжує рухатися, над нею треба зробити рівномірний купол. Це дасть можливість зафіксувати рухоме тіло полігону", - цитує прес-служба міськради директора департаменту ЖКГ Сергія Бабака.

Крім того, Львів збирається будувати другу захисну дамбу, щоб не допустити витоку фільтратів у разі прориву теперішньої. Вартість робіт на звалищі оцінюється в 50 млн гривень, і Львів сподівається, що частину коштів виділить Кабінет міністрів України з резервного фонду державного бюджету.

Також необхідний дозвіл розташованого поруч села Малехів.

"І ще раз підкреслюю: треба негайно приступати до виконання цих робіт. Якщо станеться зміщення і станеться викид фільтрату, - це буде надзвичайна ситуація. Ми не маємо права допустити її", - заявив Бабак.

Нагадаємо, раніше Львівська міська рада на позачерговому засіданні в четвер, 19 січня, прийняла план екстрених заходів для запобігання надзвичайній екологічній ситуації у зв'язку зі сміттєвою кризою.

Як повідомляв раніше iPress.ua, проблеми з вивезенням сміття у Львова тривають вже декілька місяців. 29 травня 2016 року в селі Великі Грибовичі, де розташоване львівське звалище, почалася пожежа. Вогонь незабаром загасили, але наступного дня стався зсув, і під завалами опинилися чотири людини - троє рятувальників і працівник комунального підприємства. Тіла трьох осіб знайшли, четвертого досі не знайшли.

Раніше, Кабінет міністрів України дав згоду львівській владі щодо залучення коштів Європейського інвестиційного банку сумою у 75 млн євро для рекультивації полігону.