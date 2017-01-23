Львів заявив про загрозу зсуву на сміттєзвалищі в Грибовичах
"Тіло полігону рухається. Якщо не провести жодних заходів полігон буде рухатися далі, відбудеться викид фільтрату назовні. Щоб цього не допустити, цю частину полігону, яка зрушилася і продовжує рухатися, над нею треба зробити рівномірний купол. Це дасть можливість зафіксувати рухоме тіло полігону", - цитує прес-служба міськради директора департаменту ЖКГ Сергія Бабака.
Крім того, Львів збирається будувати другу захисну дамбу, щоб не допустити витоку фільтратів у разі прориву теперішньої. Вартість робіт на звалищі оцінюється в 50 млн гривень, і Львів сподівається, що частину коштів виділить Кабінет міністрів України з резервного фонду державного бюджету.
Також необхідний дозвіл розташованого поруч села Малехів.
"І ще раз підкреслюю: треба негайно приступати до виконання цих робіт. Якщо станеться зміщення і станеться викид фільтрату, - це буде надзвичайна ситуація. Ми не маємо права допустити її", - заявив Бабак.
Нагадаємо, раніше Львівська міська рада на позачерговому засіданні в четвер, 19 січня, прийняла план екстрених заходів для запобігання надзвичайній екологічній ситуації у зв'язку зі сміттєвою кризою.
Як повідомляв раніше iPress.ua, проблеми з вивезенням сміття у Львова тривають вже декілька місяців. 29 травня 2016 року в селі Великі Грибовичі, де розташоване львівське звалище, почалася пожежа. Вогонь незабаром загасили, але наступного дня стався зсув, і під завалами опинилися чотири людини - троє рятувальників і працівник комунального підприємства. Тіла трьох осіб знайшли, четвертого досі не знайшли.
Раніше, Кабінет міністрів України дав згоду львівській владі щодо залучення коштів Європейського інвестиційного банку сумою у 75 млн євро для рекультивації полігону.
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