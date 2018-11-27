Львівська митниця оцінила втрати від блокування пунктів пропуску

Львівська митниця оцінює збитки від блокування пунктів пропуску на українсько-польському кордоні у Львівській області в середньому на суму 30 млн гривень на добу.

26 листопада Львівська митниця перерахувала до держбюджету 85 млн гривень, тоді як до акцій протесту платежі по понеділках становили понад 120 млн гривень, повідомляє Lb.ua з посиланням на прес-службу відомства.

На 27 листопада прогнозують надходження в бюджет 35 млн гривень, хоча зазвичай по вівторках у середньому перераховували 65 млн гривень.

Митниця закликає протестувальників розблокувати пункти пропуску на кордоні.

Нагадаємо, починаючи з неділі, 25 листопада, резидентам України заборонено ввозити у країну автомобілі на іноземній реєстрації без сплати митних платежів або грошової застави. Набули чинності закони №2611-VIII і №2612-VIII про зниження акцизу на легкові автомобілі, а також про посилення контролю над переміщенням і використанням автомобілів на іноземній реєстрації.

Закони встановлюють правила тимчасового перебування в Україні автомобілів з іноземною реєстрацією. Так, №2611-VIII визначає, що базові ставки акцизного податку для нового автомобіля в залежності від типу палива та обсягу двигуна:

для авто з бензиновим двигуном об'ємом 1000 куб. см – €50; від 3000 куб. см – €100;

для "дизеля" з двигуном 1500 куб. см – €75; від 3500 куб. см – до €150.

Щоб визначити розмір акцизу для конкретного авто, до базової ставки застосовуватимуть коефіцієнти. Формула буде такою: "Ставка = Базова ставка × Коефіцієнт двигуна × Вік двигуна".

На оформлення нерозмитнених авто дається 180 робочих днів. При цьому акцизний податок зменшується на 50% для авто, які будуть розмитнені упродовж перших 90 днів після вступу закону в силу. В останні 90 днів пільгового періоду ставки стануть повними, але штрафи за порушення термінів перебування не накладатимуться.

Закон №2612-VIII передбачає штрафи за порушення умов тимчасового ввезення та транзиту авто. Також у ньому прописано штрафи за порушення терміну перебування нерозмитненого автомобіля на території України – від 170 грн до 170 тис. грн або конфіскації авто.

Від початку доби в Україну не пустили понад 200 автомобілів на єврономерах.

Власники автомобілів на єврономерах у неділю, 25 листопада, перекрили пункти пропуску у прикордонних районах Львівщини і Волині.

МВС просить власників авто, які стали заручниками "тимчасово неврегульованої законодавчо ситуації", не вдаватися до радикальних дій. У міністерстві створили робочу групу для розблокування руху на пунктах пропуску, перше засідання якої відбудеться 26 листопада о 10:00.