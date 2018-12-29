Львівська митниця почала оформляти "євробляхи" цілодобово

Відділ митного оформлення "Скнилів" поста "Західний" у Львівській області перейшов на цілодобовий режим роботи.

Таке рішення прийнято у зв’язку зі значним збільшенням кількості громадян, які хочуть здійснити митне оформлення автомобілів, повідомляє Львівська ОДА.

Підрозділ працюватиме цілодобово з 29 грудня до 23 лютого 2019 року.

22 лютого завершується період пільгового розмитнення автомобілів, який діє протягом 90 днів після набуття чинності законом про "євробляхи".

Нагадаємо, починаючи з неділі, 25 листопада, резидентам України заборонено ввозити у країну автомобілі на іноземній реєстрації без сплати митних платежів або грошової застави. Набули чинності закони №2611-VIII і №2612-VIII про зниження акцизу на легкові автомобілі, а також про посилення контролю над переміщенням і використанням автомобілів на іноземній реєстрації.

Закони встановлюють правила тимчасового перебування в Україні автомобілів з іноземною реєстрацією. Так, №2611-VIII визначає, що базові ставки акцизного податку для нового автомобіля в залежності від типу палива та обсягу двигуна:

для авто з бензиновим двигуном об'ємом 1000 куб. см – €50; від 3000 куб. см – €100;

для "дизеля" з двигуном 1500 куб. см – €75; від 3500 куб. см – до €150.

Щоб визначити розмір акцизу для конкретного авто, до базової ставки застосовуватимуть коефіцієнти. Формула буде такою: "Ставка = Базова ставка × Коефіцієнт двигуна × Вік двигуна".

На оформлення нерозмитнених авто дається 180 робочих днів. При цьому акцизний податок зменшується на 50% для авто, які будуть розмитнені упродовж перших 90 днів після вступу закону в силу. В останні 90 днів пільгового періоду ставки стануть повними, але штрафи за порушення термінів перебування не накладатимуться.

Закон №2612-VIII передбачає штрафи за порушення умов тимчасового ввезення та транзиту авто. Також у ньому прописано штрафи за порушення терміну перебування нерозмитненого автомобіля на території України – від 170 грн до 170 тис. грн або конфіскації авто.