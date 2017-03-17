Львівська облрада знайшла Львову нову ділянку для будівництва сміттєпереробного заводу
Ділянка розташована біля села Добряни в Миколаївському районі, за 28 кілометрів від міста, повідомляє сайт обласної адміністрації.
Загальна площа ділянки - 100 га, це землі промислового призначення вапнякового характеру, вони не придатні для сільського господарства.
Варто зазначити, що влітку 2016 року Миколаївська районна рада зробила заяву, в якій висловила протест проти планів розміщення сміттєвого полігону в районі села Добряни.
Як повідомляв iPress.ua, 27 січня Львову передали земельну ділянку у Яворівському районі площею 12 га для облаштування нового полігону для твердих побутових відходів та будівництва комплексу з переробки сміття.
Однак виявилося, що виділена Львову ділянка під сміттєпереробний завод не придатна для будівництва будь-яких об'єктів поводження з відходами.
На сьогодні Львову нікуди вивозити тверді побутові відходи, тому мер міста Андрій Садовий скликав комісію з надзвичайних ситуацій.
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