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Львівська облрада знайшла Львову нову ділянку для будівництва сміттєпереробного заводу

Підприємство можуть розмістити на території вапнякового кар'єру
Львівська обласна державна адміністрація запропонувала Львову нову ділянку під будівництво сміттєпереробного заводу.
Львівська облрада знайшла Львову нову ділянку для будівництва сміттєпереробного заводу Фото:ukrinform.ua

Ділянка розташована біля села Добряни в Миколаївському районі, за 28 кілометрів від міста, повідомляє сайт обласної адміністрації.

Загальна площа ділянки - 100 га, це землі промислового призначення вапнякового характеру, вони не придатні для сільського господарства.

Варто зазначити, що влітку 2016 року Миколаївська районна рада зробила заяву, в якій висловила протест проти планів розміщення сміттєвого полігону в районі села Добряни.

Як повідомляв iPress.ua, 27 січня Львову передали земельну ділянку у Яворівському районі площею 12 га для облаштування нового полігону для твердих побутових відходів та будівництва комплексу з переробки сміття.

Однак виявилося, що виділена Львову ділянка під сміттєпереробний завод не придатна для будівництва будь-яких об'єктів поводження з відходами.

На сьогодні Львову нікуди вивозити тверді побутові відходи, тому мер міста Андрій Садовий скликав комісію з надзвичайних ситуацій.

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17 03 2017 14:39
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