Львівське сміття приберуть протягом семи днів

На засіданні комісії з надзвичайних ситуацій Львівської облдержадміністрації визначили п'ять полігонів області, куди протягом тижня вивезуть сміття зі Львова.

Зокрема, погодилися приймати відходи представники Дрогобича, Червонограда, Борислава, Миколаєва та Самбора, - повідомляє Zaxid.net.

"Обласна комісія зобов'язала керівників місцевих органів влади укласти угоди зі Львовом, щоб вивезти накопичені обсяги сміття з території міста на полігони області. Кінцевий термін очищення міста - сім днів", - наголосив голова ОДА Олег Синютка.

Водночас мер Львова Андрій Садовий сумнівається, що сміття вдасться вивезти протягом тижня через переповненість полігонів. За його словами, Дрогобич і Борислав і раніше брав сміття зі Львова, проте цих обсягів недостатньо, щоб вирішити проблему. Зокрема, їх полігони брали по одній-дві машини сміття в день.

Фото:zaxid.net

Під час засідання Садовий також пропонував направляти звернення і вивозити відходи на інші полігони за межі області. Однак Синютка запевнив, що ситуація під контролем. Представники шести фірм-перевізників також заявили про готовність вивозити сміття.

Зазначимо, прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив голові Львівської обласної державної адміністрації провести засідання комісії з надзвичайних ситуацій і знайти рішення для сміттєвої кризи у Львові.