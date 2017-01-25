Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Львівське сміття приберуть протягом семи днів

П'ять міст погодилися приймати сміття зі Львова
На засіданні комісії з надзвичайних ситуацій Львівської облдержадміністрації визначили п'ять полігонів області, куди протягом тижня вивезуть сміття зі Львова.
Львівське сміття приберуть протягом семи днів Фото:zaxid.net

Зокрема, погодилися приймати відходи представники Дрогобича, Червонограда, Борислава, Миколаєва та Самбора, - повідомляє Zaxid.net.

"Обласна комісія зобов'язала керівників місцевих органів влади укласти угоди зі Львовом, щоб вивезти накопичені обсяги сміття з території міста на полігони області. Кінцевий термін очищення міста - сім днів", - наголосив голова ОДА Олег Синютка.

Водночас мер Львова Андрій Садовий сумнівається, що сміття вдасться вивезти протягом тижня через переповненість полігонів. За його словами, Дрогобич і Борислав і раніше брав сміття зі Львова, проте цих обсягів недостатньо, щоб вирішити проблему. Зокрема, їх полігони брали по одній-дві машини сміття в день.

Фото:zaxid.net

Під час засідання Садовий також пропонував направляти звернення і вивозити відходи на інші полігони за межі області. Однак Синютка запевнив, що ситуація під контролем. Представники шести фірм-перевізників також заявили про готовність вивозити сміття.

Зазначимо, прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив голові Львівської обласної державної адміністрації провести засідання комісії з надзвичайних ситуацій і знайти рішення для сміттєвої кризи у Львові.

Нагадаємо, що Львівська міська рада на позачерговому засіданні в четвер, 19 січня, прийняла план екстрених заходів для запобігання надзвичайній екологічній ситуації у зв'язку зі сміттєвою кризою.

Згодом мерія Львова заявила про загрозу зсуву на сміттєзвалищі в Грибовичах.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

25 01 2017 15:13
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Нова реальність для бізнесу: нічні перевірки підприємців та інспектори Держпраці

Нова реальність для бізнесу: нічні перевірки підприємців та інспектори Держпраці

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat