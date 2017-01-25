Львівське сміття приберуть протягом семи днів
Зокрема, погодилися приймати відходи представники Дрогобича, Червонограда, Борислава, Миколаєва та Самбора, - повідомляє Zaxid.net.
"Обласна комісія зобов'язала керівників місцевих органів влади укласти угоди зі Львовом, щоб вивезти накопичені обсяги сміття з території міста на полігони області. Кінцевий термін очищення міста - сім днів", - наголосив голова ОДА Олег Синютка.
Водночас мер Львова Андрій Садовий сумнівається, що сміття вдасться вивезти протягом тижня через переповненість полігонів. За його словами, Дрогобич і Борислав і раніше брав сміття зі Львова, проте цих обсягів недостатньо, щоб вирішити проблему. Зокрема, їх полігони брали по одній-дві машини сміття в день.
Фото:zaxid.net
Під час засідання Садовий також пропонував направляти звернення і вивозити відходи на інші полігони за межі області. Однак Синютка запевнив, що ситуація під контролем. Представники шести фірм-перевізників також заявили про готовність вивозити сміття.
Зазначимо, прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив голові Львівської обласної державної адміністрації провести засідання комісії з надзвичайних ситуацій і знайти рішення для сміттєвої кризи у Львові.
Нагадаємо, що Львівська міська рада на позачерговому засіданні в четвер, 19 січня, прийняла план екстрених заходів для запобігання надзвичайній екологічній ситуації у зв'язку зі сміттєвою кризою.
Згодом мерія Львова заявила про загрозу зсуву на сміттєзвалищі в Грибовичах.
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