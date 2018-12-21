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Львівське видання заявило про спробу захоплення редакції

Загалом уся акція тривала близько 15 хвилин, після чого її учасники розійшлися
Редакція ZAXID.NET заявляє, що члени кількох громадських угруповань пікетували і намагались захопити редакцію видання у Львові ввечері у п’ятницю, 21 грудня.
Львівське видання заявило про спробу захоплення редакції Фото: Zaxid.net

"Близько сотні пікетувальників запалили димові шашки перед будинком, у якому розташована наша редакція і намагалися прорватися всередину", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що акцію влаштували близько сотні учасників різних громадських організацій, переважно з "Розвитку громади", Нацкорпусу і ГО "УСУ АТО". Вони брали участь у демонстрації, присвяченій "п’ятій річниці Революції Гідності", під час якої мали намір пікетувати прокуратуру Львіщини, головний офіс поліції і Львівську ОДА.

"Пізніше учасники акції протесту неочікувано перемістилися під будинок, де розташована редакція ZAXID.NET, а також "24 каналу", "Радіо Люкс" та інших ЗМІ. Вони запалили димові шашки і намагалися прорватися у редакцію ZAXID.NET. Учасників акції супроводжувала поліція, але не втручалася і не перешкоджала їхнім діям", - йдеться у заяві видання.

Пікетувальники скандували "Ганьба!" і вимагали вибачень за публікації ZAXID.NET про діяльність "Розвитку громади".

"Ми хотіли поспілкуватися за цю писанину. Перше - пояснення, друге - офіційне вибачення перед всіма активістами "Розвиток громади", - заявив під час акції голова ГО "Розвиток громади" Назар Бай.

Загалом уся акція тривала близько 15 хвилин, після чого її учасники розійшлися.

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21 12 2018 22:23
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