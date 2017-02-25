Львівські активісти поставили "Яндекс.Таксі" ультиматум
Керівник "Правого сектору Львівщини" Тарас Бобанич (Хамер) заявив, що до 00:00 25 лютого представники компанії мають покинути територію Львівської області, повідомляє Zaxid.net.
Акцію проти російської фірми таксі влаштували 25 лютого вдень. Під час неї автомобілі фірми обклеїли написами "Я працюю на окупанта", а самим працівникам та керівництву компанії поставили ультиматум.
"Активісти замовили 8 автомобілів у "Яндекс.Таксі" з різних куточків міста, а кінцевою точкою була парковка біля "Арсену" на вулиці Науковій. Там рух автомобілів був заблокований активістами, які попросили викликати на місце події своє керівництво. Прочекавши півтори години, отримавши відмову керівництва "Яндекс.Таксі", активісти виступили зі спільною заявою", – повідомив активіст "Варти-1" Андрій Романчак.
Водночас на YouTube каналі депутата Львівської міськради Ігоря Зінкевича опублікували відео з ультиматумом "Яндекс.Таксі".
Нагадаємо, 22 лютого Марш націоналістів в Києві провів мітинг біля Верховної Ради, на якому лідери партій "Свобода", "Національний корпус" і "Правий сектор" висунули свої вимоги до влади.
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