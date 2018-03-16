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ПОЛІТИКА НОВИНИ

Львівські націоналісти готові патрулювати польські військові поховання

На думку націоналістів, до вибуху на території Меморіалу орлят, який стався 13 березня, причетні проросійські сили, керовані ФСБ
Про свою готовність долучитися до патрулювання польського військового поховання "орлят" на Личаківському кладовищі у Львові, щоб не до пустити нових інцидентів заявили представники Нацкорпусу та Національних дружин.
Львівські націоналісти готові патрулювати польські військові поховання Фото: unian.ua

Про це йшлося на прес-конференції Нацкорпусу щодо недавнього вибуху на Личаківському кладовищі, повідомляє Укрінформ.

"Спільно із охороною Личаківського кладовища і поліцією ми готові долучитися до патрулювання території поховань вночі. Саме зараз ведуться перемовини щодо цього", - зазначив керівник львівського осередку Національних дружин Андрій Бондар.

На думку націоналістів, до вибуху на території Меморіалу орлят, який стався 13 березня, причетні проросійські сили, керовані ФСБ. Їх дії спрямовані на погіршення українсько-польських стосунків.

Як повідомлялось, в ніч на 13 березня на територію Меморіалу орлят на Личаківському кладовищі у Львові через паркан закинули вибуховий пристрій, ймовірно, гранату. Вибух стався неподалік поховань. Надгробки не постраждали, людей на той час на кладовищі не було. Осіб, які вчинили теракт, поки що не встановлено.

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16 03 2018 23:46
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