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Львівські зарплати зростають найшвидше в Україні, - ЗМІ

Львівські компанії тепер обіцяють потенційним співробітникам щомісяця майже по 9 тис грн
За підсумками четвертого кварталу 2017 року Львів піднявся на третю сходинку в рейтингу населених пунктів із найвищим рівнем середніх зарплат.
Львівські зарплати зростають найшвидше в Україні, - ЗМІ Фото: gettyimages.com

Про це йдеться у журналі "Новое Время".

За даними Work.ua, станом на січень 2018 року зарплата, яку пропонують роботодавці в Києві, становила в середньому 10,3 тис грн на місяць. В Одесі, яка традиційно відрізняється високим рівнем оплати праці, це значення дорівнює 9,6 тис грн.

Львівські компанії тепер обіцяють потенційним співробітникам щомісяця майже по 9 тис грн.

За середнім рівнем пропонованих у регіоні зарплат галицька столиця вже обігнала такі промислові центри, як Дніпро з його 8,2 тис грн на місяць, Харків (8,8 тис грн) і Вінницю (8 тис грн).

Хоча за результатами 2015 року, 2016 року і трьох кварталів 2017 року, 700-тисячний Львів був лише п'ятим.

За торішніми даними Work.ua можна зробити висновок, що у Львові роботодавці стали пропонувати кандидатам на третину більші зарплати, ніж у 2016 році.

Це рекордний приріст порівняно з іншими великими містами країни. Так, у Дніпрі подібна "надбавка" становить 25% від рівня попереднього року, в Києві та Одесі - 22%, а в Харкові - 21%.

"Польша не дрімає", - так на питання про те, чому заробітки у Львові ростуть швидше, ніж у столиці і містах-мільйонниках, відповідає Тетяна Пашкіна, HR-експерт порталу Rabota.ua.

Західна країна-сусідка дійсно посилено "підмітає" трудові ресурси сусідніх із нею регіонів України.

Офіційна Варшава спростила процедуру працевлаштування для працівників зі сходу, а польські роботодавці проявляють до них зростаючий інтерес.

У бік України як джерела трудових ресурсів звернули свій погляд і роботодавці зі Словаччини та Румунії, каже Роман Бондар, керуючий партнер компанії Odgers Berndtson Ukraine.

Щоб якось протистояти цим зовнішнім конкурентам у боротьбі за працівників, компанії, що мають активи у Львові і області, стали динамічніше, ніж в інших регіонах України, збільшувати зарплати і бонуси власному персоналу.

Останні кілька років у передмістях Львова з'явилося кілька великих підприємств з іноземними інвестиціями. Тільки на одному з них - Fujikura - близько 3 тис. робочих місць. А на розташованому неподалік від нього заводі Bader - 1,5 тис.

Приходять великі роботодавці і безпосередньо до Львова. У грудні минулого року міжнародна група компаній VEON (до лютого 2017 року - VimpelCom Ltd), яка володіє українським мобільним оператором Kyivstar, відкрила тут глобальний сервісний центр.

Представництво, розраховане майже на 1 тис. робочих місць, адмініструє персонал, фінанси і закупівлі для VimpelCom у семи країнах СНД.

У місті відкрила сервісний центр, що обслуговує 20 країн, і компанія Nestle.

Свій офіс запустив тут і аудиторський гігант PwC. А компанії Ericsson і Siemens презентували у Львові відділи розробок.

Раніше повідомлялося, що понад чверть українських IT-фахівців, які залишили Україну, працює в Польщі, 19% - в Німеччині.

Нагадаємо, з 1 січня 2018 року в Україні зросла мінімальна заробітна плата.

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06 02 2018 18:29
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